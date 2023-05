Marco Mengoni vuelve a Eurovisión 10 años después: "En 2013 era demasiado pequeño y no tenía la mente en disfrutar"

LIVERPOOL (REINO UNIDO), 12 (del enviado de EUROPA PRESS, Luis Fuster)

El italiano Marco Mengoni es uno de los artistas más solicitados de este Festival de Eurovisión. En este 2023, decidió volver a participar en Sanremo como hace 10 años y ganarlo, y ese camino le ha llevado a Liverpool antes de su gira por estadios italianos este verano, y la internacional en otoño, que le llevará a Barcelona. Pero antes, viene a gozar de su segundo eurofestival: "En 2013 era demasiado pequeño y no tenía la mente para disfrutar cada minuto de esta maravilla".

Así lo ha explicado Mengoni en una entrevista concedida a Europa Press en Liverpool, donde ha señalado que "no ve la hora" de volver a Barcelona y a actuar en España. "No veo la hora porque viví en Madrid cinco meses hace muchos años. Somos similares, somos de verdad hermanos. Entonces, cuando vas a hacer un concierto en España, te sientes casi como en Italia", ha agregado.

El representante italiano en Eurovisión llega al eurofestival con una carrera de quince años en la que ha publicado dos álbumes en español, "Liberando Palabras" y "Atlántico". Ahora mismo se encuentra en la promoción de un disco en tres volúmenes llamado "Materia".

Pese a que todavía no tiene confirmada ninguna otra fecha en España, ha comentado que le encantaría hacer más conciertos e incluso grabar una versión en español de su "Due Vite", el tema con el que participa en Eurovisión. Sin embargo, ha explicado que es "un poco difícil": "Tiene muchas frases que solo se dicen en italiano, pero en español no tienen sentido, habría que adaptarla un poco".

Por mucho que Mengoni tenga ya varios sold outs en su gira italiana de este verano, ha confesado que actuar en Eurovisión le pone "un poco nervioso". "En la televisión de vez en cuando me siento un poco fuera de mi elemento. Por eso me gusta el escenario de este año, porque parece el de un concierto. Es como si todos estuviéramos haciendo un concierto grande", ha contado.

"No quiero pensar en cuántas personas van a ver Eurovisión de verdad, quiero vivirlo como si fuera un concierto, no como si fuera un directo con no sé cuantos millones de personas", ha manifestado.

En esta actuación, Mengoni sale acompañado de dos bailarines, que suben y bajan una escalera lanzándose a una cama elástica: "Me gustaba poner sobre el escenario este mundo de los sueños, porque la canción habla de una relación entre mi conciencia y mi inconsciencia. Pero están al fondo porque los sueños son algo nocturno, algo oscuro", ha explicado.