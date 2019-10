El VII Monitor Adecco sobre Salarios pone de manifiesto que los sueldos en España están en máximos históricos, al situarse el salario medio en nuestro país en 1.658 euros al mes (un 1,2% más que hace un año y el más elevado desde que tenemos estadísticas), aunque hay una diferencia de 7.248 euros anuales entre la remuneración en la gran empresa y la pequeña (43% de diferencia).

Un dato que nos lleva a comparar ese salario medio con el que perciben los asalariados del resto de los países de la Unión Europea con los que compartimos moneda y con los del resto del mundo. Y es en esa comparación donde salimos perdiendo y mucho porque hay gran diferencia entre los países de nuestro entorno y España.

Según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en su último informe sobre sueldos, "Informe Mundial sobre Salarios 2018-2019: Qué hay detrás de la brecha salarial de género" que las retribuciones más altas corresponden a los trabajadores de Dinamarca con 5.324,02, euros mensuales, seguidos de los asalariados de Luxemburgo con 4.919 euros al mes y los de Noruega que cobran de media unos 4.431 euros al mes. El salario medio para un trabajador austriaco es de 4.420 euros mensuales. Mil euros menos cobran los suecos -3.268- que están, más o menos, equiparados con los trabajadores de Irlanda que perciben un sueldo al mes de 3.137 euros

Si cambiamos de continente, cruzamos el charco y nos vamos a América, un estadounidense percibe un salario de 3.494,14 euros si lo convertimos a nuestra moneda. Si miramos a Asia, los mejores sueldos los encontramos en Singapur con 3.346,56 euros mesuales y en Australia el sueldo medio oscila en torno a los 3.287, 04 euros mensuales.

La brecha salarial del tercer mundo

Pese a que la mayoría de los trabajadores españoles tenemos un salario lejos de los que perciben en países como Dinamarca, Luxemburgo o EE.UU., si miramos a África y Asia, no estamos tan mal (quien no se consuela es porque no quiere).

Sin duda, una de las peores situaciones, como señala la Organización Internacional del Trabajo, la encontramos en Ruanda, país en el que el sueldo medio es de 56,73 euros mensuales, en Uganda hay trabajadores que llegan a cobrar 92,99 euros al mes, siendo de los más privilegiados los asalariados de Lesoto, antigua Basutolandia, donde alcanzan los 127,23 euros al mes.

Si miramos a Asia, y muy lejos de la situación salarial de Singapur, nos encontramos con Birmania donde se cobran 100,05 euros mensuales y llama poderosamente la atención que países muy turísticos como Vietnam no se superen los 204 euros mensuales. En Kirguistán, país montañoso de Asia Central que comparte frontera con China, el salario medio está en 203,71 euros; en Bangladesh no llegan a los 150 euros mensuales -132,18 o Lesoto (127,23 euros).

A estas grandes diferencias salariales se unen, además, las diferencias entre los sueldos de hombres y mujeres y el país en el que naces.