Mantenimiento Spanair puso en servicio un avión con avería, según un piloto

ACCIDENTE SPANAIR

Madrid, 25 sep (EFE).- El piloto ya retirado Miguel Ángel Gordillo ha afirmado hoy en su comparecencia en la Comisión de investigación del accidente del vuelo JK5022 de Spanair que el servicio de mantenimiento de esta compañía puso en servicio un avión en "no go" (cualquier avería no excusable).,Gordillo, que asegura que fue despedido de Iberia por negarse a volar en un avión con problemas, ha dicho que la avería en aquel avión de Spanair, cuyo accidente provocó 154 muertos, "también se presentó