El mal tiempo rebaja al 8 % el crecimiento de las reservas esta Semana Santa

Las reservas turísticas para esta Semana Santa han moderado al 8 % su crecimiento con respecto a un año antes debido al mal tiempo, pese a que inicialmente estimaban un crecimiento del 10 %, según ha señalado el presidente de la Unión de Agencias de Viajes (Unav), Carlos Garrido.

Este descenso, de dos puntos porcentuales con respecto a las estimaciones previas, se debe básicamente a la climatología adversa que se ha registrado en muchos destinos y a las consecuentes cancelaciones de reservas.

Para esta festividad, la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas (Fetave) preveía un crecimiento medio de las reservas del 10 %, aunque afirmaba que este porcentaje podría alcanzar el 12 % en las zonas de costa o el País Vasco motivadas por las fechas tardías de esta Semana Santa.

Según ha indicado Garrido, en esta Semana Santa el turismo se ha comportado bastante bien, a pesar de que, según ha matizado, el mal tiempo ha influido en el descenso final de las reservas con respecto a la previsión inicial.

Según Garrido, la cifra de cancelaciones, que no dispone en estos momentos, no es "demasiado alta" y han sido "tardías" debido a que no se preveía el mal tiempo y ello, unido a las "estrictas" políticas de gastos de los establecimientos hoteleros, no ha permitido que los usuarios tuvieran "tiempo de reacción".

El presidente de Unav ha asegurado que "el mal tiempo ha pillado a la gente en los destinos", aunque ha afirmado que le consta que los turistas en muchos casos han decido "acortar" las vacaciones y volverse antes debido al mal tiempo.

En cuanto a los destinos más demandados, Garrido ha destacado el turismo nacional y de interior, el "buen comportamiento habitual" de los archipiélagos de Baleares y Canarias y las principales capitales europeas como París o Londres.