Madrid reprocha al Gobierno central que no despliegue financiación adicional para hacer frente al Covid-19

Asegura que Madrid ha solicitado 2.000 millones para hacer frente al aumento de gasto por esta crisis y el Ejecutivo "se los ha negado"

La Comunidad de Madrid ha reprochado al Gobierno central que no destine a las comunidades autónomas "ningún tipo de financiación adicional" del Estado para hacer frente al aumento del gasto derivado de la gestión del Covid-19, estimado en 2.000 millones de euros en el caso de la región.

Según ha subrayado el Ejecutivo regional, los 14.000 millones de euros anunciados hoy por el Ejecutivo central para las autonomíasson los fondos ya comprometidos para 2020, a través del Sistema de Financiación Autonómica, que están "al margen de la crisis sanitaria", y cuyo desglose ha explicado así el Gobierno.

En concreto, tal y como ha desgranado, 3.069,33 millones provienen del aumento que han sufrido las entregas a cuenta de 2020 con respecto a las de 2019, derivado de las actualizaciones del sistema de financiación, como anunció el Ejecutivo central el pasado 12 demarzo.

"La única diferencia es que las comunidades autónomas van a recibir la totalidad de las entregas a cuenta de este año en marzo y en abril, y no de manera mensual, como ocurre habitualmente", ha apuntado el Gobierno regional.

A la actualización de las entregas a cuenta de 2020 se suma la liquidación de 2018, que asciende a 10.934 millones para el conjunto de comunidades autónomas, como anunció el Gobierno central el pasado 21 de enero, "antes del comienzo de la crisis" sanitaria.

De esta manera, se transferirá la mitad de ese montante en las próximas semanas, que asciende a 5.500 millones de euros, cuando generalmente se hace en julio, para que las regiones cuenten con liquidez.

No obstante y en cualquier caso, la Comunidad de Madrid ha enfatizado que se trata de un ingreso que iban a recibir de todas formas las CCAA, derivado del aumento en la recaudación en 2018.

El resto del montante hasta los 14.000 millones proviene de la creación de un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario --por el desfase entre el déficit del año 2019 y el objetivo fijado--, que supondrán en total 5.500 millones de euros.

"Lo que ha dicho hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es sencillamente falso. No hay dinero adicional para las comunidades autónomas. Esos 14.000 millones de los que ha hablado es la financiación normal, la de todos los años, y no hay nada de fondos extra como le ha reclamado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", ha agregado el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández Lasquetty, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

Así, ha apuntado que Madrid ha pedido financiación extraordinaria por valor de los 2.000 millones de euros ante los "enormes gastos" que ha tenido que desplegar la región, fundamentalmente en sanidad pero también en servicios sociales y educación, y la administración estatal "se los ha negado".

"NO ES DINERO NUEVO NI ADICIONAL"

"En definitiva, los 14.000 millones de euros anunciados hoy no son fondos nuevos, sino parte de los ingresos comprometidos a las comunidades autónomas para 2020 al margen de la crisis sanitaria (entregas a cuenta --3.069,33 millones-- y liquidación de 2018 --5.500 millones--), y parte de la creación de un nuevo fondo del FLA (5.500 millones) que supone más deuda y no ingresos no financieros",como reclama Madrid.

Así, ha insistido en que los 14.000 millones de euros provienen de los propios mecanismos del sistema de financiación autonómica "y nada tienen que ver" con el Covid-19.

"El Gobierno de España vuelve a vender como nuevas medidas que nada tienen que ver con la pandemia, a pesar de que los gobiernos autonómicos están solicitando la creación de fondos nos reembolsables para poder hacer frente a la pandemia. Sin embargo, una vez más, vemos que vamos a tener que seguir luchando frente a la crisis sanitaria con nuestros propios fondos", ha apostillado el Ejecutivo regional.

Por tanto, la Comunidad de Madrid lamenta que el Gobierno central siga "dando la espalda a las comunidades autónomas, teniendo en cuenta que los estados contarán con mecanismos extraordinarios y sin condiciones procedentes de la UE para hacer frente a la pandemia".

LA DEUDA DEL ESTADO CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Además, el Gobierno regional ha reclamado al Ejecutivo central las cantidades pendientes de abonar a la Comunidad de Madrid derivadas de la liquidación del IVA del mes de diciembre de 2017 o los fondos para las políticas activas de empleo retenidas a las comunidades autónomas "de manera unilateral".

En el caso de Madrid, se estima en 377 millones el impacto de la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y los fondos para las políticas activas de empleo alcanzan los 139,5 millones de euros. Además, la región reclama los 54 millones de euros por el cálculo de las entregas a cuenta de 2019.