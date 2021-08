Madrid defiende su eficiencia sin impuestos altos frente "socialismo fiscal"

El consejero madrileño de Justicia e Interior, Enrique López, ha defendido la política fiscal de su Comunidad, que es la primera economía nacional no por ser capital del país sino por "gastar menos y mejor, mantener servicios públicos de alta calidad y exigir menor esfuerzo económico" a los ciudadanos, y ha afirmado que el Gobierno regional no permitirá que se imponga el 'socialismo fiscal'.

Tras asistir en Sevilla La Nueva (Madrid) a un simulacro de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BEIF), López ha respondido a las críticas de la portavoz socialista en la Asamblea madrileña, Hana Jalloul, quien este sábado afirmó que "el impuesto más caro que se paga en democracia en Madrid es la corrupción del PP" y puso en cuestión la lealtad institucional con el Gobierno de España del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, al que acusa de actuar con inquina y apostar por la crispación.

"El PSOE de Madrid, incluso en esta nueva versión de Hana Jalloul, está donde está -tercera fuerza política en la región- por sus propios méritos, en este caso deméritos", ha respondido López, que ha señalado que declaraciones y actitudes como las de Jalloul, "y ocurrirá en otras regiones como Valencia o Baleares", suelen acabar igual.

Y es que, ha seguido explicando, "cuando el PSOE se radicaliza siempre hay un partido más radical al lado que le va a ganar. Eso ha ocurrido con Más Madrid y ocurrirá en otras comunidades autónomas".

"¿Tiene la culpa la Comunidad de Madrid del desgobierno que se produce en el Gobierno de España, en el que un ministro dice que se va a imponer un impuesto especial a las rentas altas en Madrid, que de repente una ministra le contradice y dice que no se va a hacer, y que encima nos impute la culpa a nosotros por criticar una medida que, por lo visto, se iba a hacer y ahora dicen que no se va a hacer? Ese desgobierno no se puede utilizar para criticar al buen Gobierno de Madrid", ha subrayado.

Enrique López ha insistido en que el PSOE debe hacer oposición "de manera razonable" y sin "mentir", sin "faltar a la verdad", y no entrar en la mecánica de "castigar a los madrileños por no votar al PSOE".

"No vamos a permitir que nos impongan el 'socialismo fiscal', basado en altos impuestos, gasto desmesurado, ineficiencia en el gasto, que prima a los desleales, a los que están en contra de España y de la Constitución pero castiga a quienes hacemos bien las cosas, quienes gastamos menos y mejor, mantenemos servicios públicos de alta calidad y exigimos menor esfuerzo económico a los ciudadanos porque somos eficientes en el gasto", ha reiterado.

Todo esto se ha logrado en los últimos años de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid "sin beneficiarse de ningún efecto de capitalidad", porque Madrid "es capital de España desde 1561; ya lo era en el año 80, cuando era la cuarta economía nacional, y en este momento es la primera".

"Y ha sido gracias a la política del PP, que está dando buenos resultados en Murcia, Castilla y León, Galicia y los empieza a dar en Andalucía, que ha revertido la situación precisamente como consecuencia de escapar del 'socialismo fiscal'", ha concluido.