Madrid asegura que no puede suspender evento de criptomonedas por ilegalidad

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha dicho este sábado que el gobierno regional podría cometer "una ilegalidad" si cancela el evento sobre criptomonedas que se celebra este sábado en el Wizink Center de la capital, dado que en España su uso no está prohibido sino que no está regulado.

En declaraciones a los medios en un acto en la localidad de Colmenar Viejo, López ha apuntado al Ministerio de Economía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España como las autoridades que tienen que "velar para que estos chiringuitos financieros no lesionen derechos individuales de ciudadanos españoles".

La Comunidad de Madrid se ha desvinculado de la celebración del macroevento en el Wizink Center, instalaciones que dependen de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, pero que están "explotadas por una empresa que es la que realiza este tipo de eventos".

PSOE y Unidas Podemos han enviado una carta a la Consejería para que inste a la empresa Mundo Crypto a cancelar el evento, después de que la CNMV alertara de que no tienen autorización para prestar servicios de inversión o captar fondos.

Según el supervisor bursátil, Mundo Crypto forma parte desde julio del año pasado de su lista gris, en la que incluye a las entidades que podrían estar captando fondos o prestando servicios de naturaleza financiera sin ningún tipo de permiso ni estar registradas en la CNMV.

Además, algunos patrocinadores del evento como Huobi, Bitget y Bybit han sido objeto de advertencias por parte del organismo por no estar registrados para ofrecer servicios de inversión, lo que se conoce coloquialmente como chiringuitos financieros.

"Le corresponde al Ministerio de Economía, a la CNMV y al Banco de España velar por la naturaleza de este evento, si es que se pueden producir lesiones a derechos individuales como posibles situaciones de ilegalidad en cuanto a actividades de inversiones o relacionadas con el ámbito financiero" ha sostenido el consejero madrileño, y ha insistido en que la Comunidad "no tiene competencias en esto".

"Ante una actividad que no estando regulada no está prohibida, la Comunidad de Madrid no puede prohibir la celebración de este acto", ha añadido.