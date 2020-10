Los zahineros, entre el sí y el no a ser el municipio con la renta más baja

La población de Zahínos (Badajoz), el municipio de más de mil habitantes con menor renta por habitante de España, ofrece opiniones muy dispares ante esta conclusión de la Agencia Tributaria, pues hay quienes la comparten a pie juntillas y quienes la rechazan de plano.

"Habrá familias que vivan mejor y otras peor, pero pobreza no hay en el pueblo", ha afirmado a EFE una vecina. "La gente se mueve, como sea, pero se mueve", ha reiterado a la hora de explicar que la economía fluye.

Con 12.459 euros de renta por habitante, casi 1.000 euros más que en el pasado ejercicio tributario, los zahineros "viven bien", según algunos de sus vecinos, y "subsisten" a juicio de otros.

Con 2.800 habitantes, de los que uno de cada cuatro tiene más de 60 años de edad, este municipio pacense ofrece una tasa de paro del 16 %.

"Paro hay, como en toda Extremadura, pero trabajo también", ha afirmado a EFE una comerciante, quien discrepa de que sean "los españoles más pobres" y pide que no se le identifique, como el resto de vecinos, para evitar "suspicacias... ¡qué esto es un pueblo!".

Localizado en el suroeste de la provincia de Badajoz, a 40 kilómetros de la frontera con Portugal y a 20 de la provincia de Huelva, esta localidad tiene en las dehesas y en la agricultura su eje laboral y económico.

"No hay movimiento económico. Yo no sé cómo se vive fuera del pueblo, pero esto es lo que hay", ha dicho a EFE un herrero, quien percibe que la economía no fluye.

Al otra lado de este criterio están quienes aseguran que "la estadística dirá lo que quiera, pero no es así", como ha manifestado a EFE una comerciante "de toda la vida". "Hay dinero. Lo que ocurre es que hay cosas que no se dicen... me refiero a la economía sumergida", ha apuntado. "De algún lado sale el dinero y, de hecho, se han abierto comercios en los últimos años", ha agregado.

Varios talleres y herrerías, tiendas especializadas de charcutería y comercios de alimentación prevalecen en las calles de esta localidad, cuya oferta cultural, al margen de las tradicionales fiestas, se limita a una torre de un antiguo castillo de origen templario.

Tal es así, que su sector servicios carece de hoteles y las posibilidades de alojarse en otros establecimientos se alejan del casco urbano.

Entre ambos criterios están los precios del sector inmobiliario, que sí se acercan algo más a la realidad del municipio. Una casa de pueblo por reformar se vende por algo más de 22.000 euros y un chalé de casi 200 metros cuadrados se ofrece por 135.000 euros.

Hace un año, la Junta de Extremadura rechazó la posibilidad de que una empresa de uranio investigara si hay recursos de este metal en el subsuelo de unos terrenos localizados en varios municipios vecinos, entre ellos el de Zahínos. Ni los vecinos ni el Gobierno local de este pueblo lo querían.

"¿La felicidad depende de la renta o de lo que diga Hacienda?", pregunta un vecino que vive de su pensión por jubilación. "Ya le digo yo que no. Hay muchos ricos que no son felices, pues los bolsillos no tienen sentimientos", ha concluido.