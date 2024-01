Los vuelos de menos de dos horas y media que el gobierno quiere eliminar: Estas son las 5 rutas afectadas

Óscar Puente retoma el proyecto de limitar los vuelos cortos de menos de dos horas y media que tengan alternativa ferroviaria, una medida pactada entre PSOE y Sumar para la investidura de Sánchez.

Continúan las tensiones con las compañías aéreas que avisan de que no será operativo y tendrá un impacto negativo en los pasajeros al no haber accesos directos al AVE.

Estas son las pensiones que más aumentarán con la nueva subida del Gobierno para 2024: 734 euros más El nuevo año llega con novedades para los pensionistas que se llevarán una sorpresa en su 'nómina' de jubilación María BanderaAgenciasRedacción DigitalMadrid 29 ene 2024 - 09:29

Mientras un informe del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos concluye que la reducción de emisiones será mínima. ¿Cómo afectará a la movilidad de los pasajeros? ¿Cómo lo ha hecho en otros países en los que se ha implantado?

Lo dijo la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la presentación del acuerdo de Gobierno “han de acabarse los vuelos cortos” con trayectos que puedan realizarse en tren en dos horas y media o menos, y el titular de Transportes,Óscar Puente ya ha anunciado en el Congreso su intención de impulsar tal medida.

Son vuelos que, aunque con la llegada de la alta velocidad en el tren se han ido diluyendo siguen siendo esenciales para algunas compañías por las conexiones hacia destinos internacionales.

Las aerolíneas avisan de que “el plan podría dañar la conectividad de la red aérea española con la larga distancia”, no será operativo y habrá un impacto negativo en los viajeros que ahora enlazan trayectos en poco tiempo y sin tener que desplazarse.

No hay accesos directos al AVE desde los aeropuertos, las estaciones de ferrocarril están a gran distancia y se va a disparar la demora en las conexiones con lo que muchos viajeros optarán por hacer escala en ciudades de otros países. Defienden que no se da aún el contexto adecuado como para llevar a la práctica una decisión de ese calado, la alta velocidad ferroviaria no llegará hasta el 2026 al Aeropuerto de Madrid Barajas y lo hará con muy pocas frecuencias diarias.









Se perderán vuelos internacionales

Según datos de ALA, Asociación de Líneas Aéreas, el 40% de los pasajeros que utilizan los vuelos cortos lo hacen para conectar con el largo radio.

En principio se verían afectadas 5 rutas que conectan el 'hub' de Madrid-Barajascon algunas de las principales ciudades españolas: Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante y Sevilla.

El año pasado movieron 3,5 millones de pasajeros. 1.716.000 viajeros usaron el puente aéreo Madrid-Barcelona; más de medio millón hicieron el trayecto que une la capital con Málaga; 400.000 el Madrid-Sevilla; 308.797 el Madrid-Valencia y 280.000 el Madrid-Alicante. Javier Gándara presidente de ALA advierte de la pérdida de competitividad que pueden provocar estas suspensiones para el sector y para España: “la mayoría de los pasajeros de vuelos domésticos son viajeros en conexión con destinos internacionales, y la prohibición de estas rutas podría desviar ese tráfico hacia otros aeropuertos europeos. Defienden “la capacidad de elegir del viajero y no de prohibir o suprimir.









Sólo un 0,05 de reducción de emisiones

El objetivo es reducir las emisiones, pero un análisis del Colegio de Ingenieros aeronáuticos ha dado como resultado que supondría una reducción del 0,05% de las emisiones que genera España, y un 0,13 del sector de transporte.

En el supuesto escenario, también planteado de reducción de trayectos sustituibles por ferrocarril en cuatro horas, el máximo ahorro alcanzable sería el 0,08 de las emisiones totales.

Ecologistas en acción estima que en ese caso se tendrían que prohibir 50.000 vuelos al año. El decano del COIAE José Manuel Hesse ha explicado a COPE que "frente a tan reducidos beneficios los daños a la industria del transporte aéreo en España serían significativos y desincentivará las inversiones en nuevas tecnologías que se están probando además en los vuelos de corta distancia".

Te puede interesar: Desmontando la prohibición de los vuelos cortos: "Van a emitir más"