Los tripulantes de cabina de Ryanair mantienen la huelga para el día 28 de septiembre

Los sindicatos de tripulantes de cabina de pasajeros (TCP) Sitcpla y USO y la aerolínea Ryanair han concluido hoy sin acuerdo la reunión celebrada en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), en relación con la huelga de este colectivo anunciada para el viernes 28 de septiembre. Ryanair y los sindicatos se reunirán nuevamente el próximo jueves en una mesa de mediación convocada por la Dirección General de Trabajo.

El colectivo de TCP presentará en breve el preaviso de huelga, que podría desembocar en la segunda movilización tras las huelgas de finales de julio y que afectará nuevamente a otros cuatro países europeos: Portugal, Bélgica, Italia y Holanda. El secretario general del sector aéreo USO, Pedro Alcina, ya adelantó antes de la reunión en el SIMA que el encuentro con los representantes de la compañía de bajo coste irlandesa era "un mero trámite que hay que cumplir".

El delegado del Sindicato de los TCP (Sitcpla), Antonio Escobar, ha adelantado que los tripulantes de cabina en Polonia podrían sumarse en breve plazo a la huelga y elevar a seis el número de países en donde este colectivo está en pie de guerra con la dirección de Ryanair. Escobar ha comentado, tras la reunión mediadora, que se ha tratado de una "crónica anunciada en donde no han traído nada nuevo que poner en la mesa".

Los sindicatos han expresado que no ha existido acercamiento alguno entre las partes, pero han recalcado que intentarán "hasta el último momento" establecer algún tipo de acuerdo con la aerolínea de bajo coste. Por parte de Ryanair ninguno de sus representantes en la reunión celebrada hoy en el SIMA ha querido pronunciarse sobre este nuevo conflicto.

Los sindicatos han pedido al Ministerio de Trabajo que no sólo estén vigilantes ante otra nueva pugna laboral entre Ryanair y los tripulantes de cabina, sino que han solicitado que adopten una actitud "proactiva y no desde la barrera". Tanto en España como en los otros cuatro países con los TCP en conflicto colectivo, los sindicatos exigen a Ryanair que aplique la legislación de cada país en materia laboral y no la irlandesa. Para Alcina, "existe un fraude de ley consentido por el Gobierno", y ha añadido que la Administración "se está poniendo de perfil" en esta cuestión.