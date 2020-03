Los trabajadores afectados por ERTE en Cataluña superan ya con holgura el medio millón

Esta semana se conocerán los datos del paro, pero no se espera que recojan el efecto de los expedientes temporales

Los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) presentados por la afectación que les ha producido la crisis del coronavirus se han situado este lunes en los 528.119, unos 10.000 más respecto a hace un día, un aumento inferior en comparación a los registrados la semana pasada.

Un total de 69.260 expedientes temporales se han registrado telemáticamente desde hace tres semanas ante la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat, la autoridad laboral competente en Catalunya, según los últimos datos disponibles del departamento.

La provincia más afectada continúa siendo la de Barcelona, con 49.773 ERTE y 413.075 trabajadores a los que se les ha suspendido el contrato temporalmente y pasarán a cobrar el paro.

Le siguen la de Girona, con 7.875 expedientes temporales y 50.402 empleados afectados; de Tarragona, con 7.631 ERTE aplicados sobre 42.244 trabajadores, y la de Lleida, con 3.981 expedientes temporales y 22.398 empleados.

Los números que da el departamento recogen los expedientes de las compañías que desarrollan su actividad en centros de trabajo ubicados en su totalidad en el territorio catalán y las que los tienen repartidos en diferentes comunidades autónomas pero el 85% de la actividad se realiza en Catalunya.

Así, a los 528.119 trabajadores a los que se les ha aplicado un ERTE, se tendrá que sumar los empleados de empresas que tienen centros de trabajadores en dos o más comunidades autónomas, que los presentan ante el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

DATOS DEL PARO Y EPA

Esta semana se conocerán los datos del paro --se publican el segundo día laborable de cada mes--, pero no se espera que recojan el efecto de todos los ERTE: los trabajadores afectados por estos expedientes no figuran como demandantes de empleo porque están afectados por medidas temporales y no definitivas.

Lo que sí que incluirán los datos del paro del mes de marzo son los trabajadores a los que se les ha despedido como consecuencia de la crisis del coronavirus, lo que el Col·lectiu Ronda ha advertido este lunes que puede haber afectado en gran medida a los empleados temporales a los que no se les ha aplicado expedientes temporales y se ha rescindido precipitadamente su contrato.

La afectación de los ERTE sí que se espera que quede reflejada en la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2020, que se publicará a finales de abril.

Según los últimos datos disponibles, el número total de desempleados en Catalunya era de 395.214 en el mes de febrero, mientras que, en la última EPA, del cuarto trimestre de 2019, había 405.800 parados y la tasa de desempleo era del 10,45%.

Estas cifras de parados quedaron desde la semana pasada ampliamente superadas por los trabajadores a los que se les ha aplicado un ERTE y se prevé que estén solo temporalmente en el paro.