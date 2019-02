Los taxistas acuden "sin esperanza" al Comité Madrileño del Transporte

Los taxistas acudirán este lunes a la reunión del Comité Madrileño del Transporte por Carretera "sin esperanza" de conseguir una regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC) en la Comunidad de Madrid.

El presidente regional, Ángel Garrido, dijo el viernes que el nuevo Reglamento del Taxi de la región está "muy perfilado", pero que aún espera "alguna aportación más" por parte del colectivo, al que ha prometido que mejorará su "capacidad de competencia" con el texto actualizado.

En el documento se plantea una actualización de los requisitos exigidos para la obtención de las licencias municipales de autotaxi, tanto en relación con los solicitantes como con los vehículos y conductores.

En declaraciones a Efe, el vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid, Jesús Fernández, ha opinado que "el Gobierno regional busca blanquear su imagen después de la actitud caciquil que ha mantenido durante los dieciséis días de huelga del sector".

Fernández ha lamentado la negativa de la Comunidad de Madrid a regular los VTC "por una cuestión política", cuando otras regiones lo están haciendo por "razones prácticas".

A su juicio, el Ejecutivo madrileño intenta "desviar la atención" al plantear la modificación del Reglamento del Taxi, que se comenzó a negociar en el año 2016, y que no se entiende que tenga prisa por aprobar tres años después.

Por su parte, el presidente de la Asociación Madrileña del Taxi, Felipe Rodríguez, ha apuntado que el Gobierno madrileño les va a presentar el nuevo Reglamento del Taxi, "pero eso no toca".

"El sector del taxi ha estado dieciséis días en huelga para conseguir una regulación de los VTC y no para tener un nuevo Reglamento del Taxi, que nos quieren vender como si fuera lo último de lo último, cuando la mayoría de las medidas ya las tenemos", ha señalado Rodríguez.

Ha instado al Ejecutivo madrileño a tomar la decisión de aprobar o "guardar en un cajón" el Reglamento del Taxi, pero ha resaltado que ésa "no es la solución" del sector.

"No queremos que los VTC desaparezcan. Queremos que cumplan la ley y que no hagan de taxistas: que no carguen en la calle, en las paradas o en las puertas de los estadios de fútbol", ha subrayado.

El presidente de Élite Taxi, Sergio Vega, ha dicho que desconoce cuál será el tema a tratar en el Comité Madrileño del Transporte por Carretera.

Vega ha asegurado que no alberga ninguna esperanza sobre la regulación de los VTC por parte de la Comunidad de Madrid y no espera nada nuevo en este sentido.

A su juicio, el nuevo Reglamento del Taxi supone "una liberalización del taxi, no responde a lo que se ha hablado durante los más de dos años de negociación y no había sido pedido por ninguna asociación".