Los sindicatos piden que el plan de Trabajo contra el abuso laboral sea anual y aplicar el Código Penal

El nuevo plan incluye un envío masivo de cartas y visitas a empresas sospechosas de fraude

Los sindicatos CC. OO. y UGT valoran el nuevo plan de choque del Ministerio de Trabajo contra el abuso laboral en la contratación temporal y a tiempo parcial, si bien reclaman que estas campañas específicas para aflorar contratación temporal se incorporen durante todo el ejercicio, más recursos para la Inspección de Trabajo e ir más allá de las multas, aplicando el Código Penal.

Así lo han señalado en declaraciones a Europa Press la secretaria de Empleo, Cualificación Profesional y Migraciones de CC.OO., Lola Santillana, y el secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, después de la reunión mantenida con el Ministerio de Trabajo, en la que les trasladaron la puesta en marcha de dos nuevos planes de choque entre agosto y diciembre de este año contra el fraude en la contratación temporal y contra la utilización irregular de la contratación a tiempo parcial, incluyendo un nuevo envío de cartas a empresas con posibles situaciones de fraude.

Santillana ve "positivas" las campañas específicas para combatir la contratación temporal fraudulenta, ya que el 91% de los nuevos contratos suscritos son de carácter temporal y ha disminuido la conversión a indefinido en el primer semestre del año. No obstante, considera que estas actuaciones específicas, con envío de cartas y visitas posteriormente a empresas sospechosas de fraude laboral deberían incorporarse de forma habitual a las actuaciones de la Inspección de Trabajo durante todo el ejercicio.

En cualquier caso, ha valorado los resultados obtenidos por el Plan Director por un Trabajo Digno y las actuaciones contra el fraude en 2018, al haberse incrementado el control respecto a los becarios, los falsos autónomos, 'riders', plataformas digitales y comercio electrónico, con la conversión a cuenta ajena de más de 8.000 falsos autónomos, del total de más de 32.000 existentes.

Desde CC.OO. trasladaron en la reunión a Trabajo que falta el desarrollo de algunas actuaciones vinculadas a migraciones y las campañas agrícolas, así como la posibilidad de analizar los datos por comunidades autónomas y sectores, al tiempo que desde el Ministerio se comprometieron a estudiar su petición de analizar la mayor contratación a tiempo parcial y temporal entre las mujeres.

En este sentido, el secretario de Política Confederal de UGT, Gonzalo Pino, ha tildado de "muy importantes" los resultados obtenidos por el plan director, contribuyendo a levantar el fraude en la contratación y en horas extraordinarias, así como que se ponga "interés" por parte de la Administración en lanzar campañas específicas.

FALTA DE RECURSOS Y REGISTRO HORARIO

Sin embargo, ha denunciado la "falta de recursos" en la Inspección de Trabajo para poder atender todo el fraude en contratación y considera que sería "bueno" que tuviese campañas permanentes durante todo el año, puesto que se obtendrían "con toda seguridad" mayores resultados, en lugar de enfocarse en los meses de mayor número de contratos y de "picos" de a contratación temporal y a tiempo parcial.

En este sentido, Pino ha hecho hincapié en que en España ya se produce "constantemente" precariedad y muchas empresas afrontan el pago de las multas de entre 600 y 6.000 euros pero el resto de meses continúan con el fraude. Por ello, cree que hay que ir más allá de las multas y dar un "salto" en la aplicación del Código Penal y se actualice para incluir un mayor control y más firmeza contra el fraude en la contratación.

El dirigente sindical de UGT ha pedido también que la Inspección de Trabajo se vuelque con la implantación de los registros horarios en las empresas y no esperar que se produzca una denuncia, sino actuar de oficio ya que la obligatoriedad está establecida por una ley y "no se puede dejar a elección del empresario que lo ponga o no lo ponga". Desde el pasado 12 de mayo todas las empresas en España tienen que contar o negociar con el comité de empresa la implantación del registro horario.