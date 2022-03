Los pequeños transportistas retan al Gobierno y mantienen el paro indefinido

(Actualiza la NA5188 con el mantenimiento del paro tras la reunión entre Gobierno y Plataforma)

La minoritaria Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera ha decidido este viernes mantener el paro indefinido que lleva azotando a la cadena de suministro de toda España durante los últimos doce días, tras reunirse por la tarde con la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

Según ha explicado su presidente, Manuel Hernández, las medidas planteadas por el Gobierno no dan respuesta a la situación económica que atraviesan sus representados -en su mayoría autónomos y pymes- ni a su principal demanda de no cobrar su trabajo por debajo de costes, por lo que seguirán adelante con el paro que comenzó el pasado 14 de marzo.

Pese a la decisión de mantener la protesta, Hernández ha asegurado que el Ejecutivo se ha comprometido a presentar en un plazo aproximado de dos o tres mes un borrador de ley que garantice la imposibilidad de contratar el transporte a perdidas, pero hasta entonces no podrán aprobar un decreto ley transitorio en ese mismo sentido.

"Se nos dice que no hay posibilidades de que ese decreto se pueda articular en estos días y tampoco nos han dado ningún tipo de plazo. Directamente nos dicen que hay que esperar a que la ley entre en vigor, y nosotros no podemos durante tres o cuatro meses estar pagando 2.000 euros por trabajar al mes", ha lamentado Hernández.

Entre las medidas transitorias que solicitan los transportistas, Hernández reclama que se pueda denunciar al cargador que pague por debajo de costes sin tener que entrar en demandas que terminan durando "4 o 5 años".

Después de que la ministra le haya instado a retomar la actividad a partir del lunes, Hernández ha dicho que si en los dos próximos días la ministra no ofrece las garantías que le piden, el paro se mantendrá: "Nosotros ya no podemos poner más dinero, porque no lo tenemos".

LA MINISTRA PIDE "RESPONSABILIDAD" A LOS TRANSPORTISTAS

Por su parte, Sánchez ha pedido a los miembros de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte por Carretera que tengan un "gesto de responsabilidad con la sociedad" y retomen su actividad a partir del próximo lunes.

En declaraciones en La Sexta tras reunirse con el presidente de la Plataforma, la titular de Transportes ha expresado expresado su confianza en que el lunes se pueda resolver la situación y termine el paro.

"Prefiero moverme en ese escenario, porque hay elementos que desmotivan que se mantenga ese paro y esa movilización", ha insistido la ministra, tras subrayar que las demandas de esta plataforma están recogidas en el acuerdo firmado el jueves con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), en el que la Plataforma no está representada.

PROTESTA ANTE EL MINISTERIO

La reunión entre Hernández y la ministra Sánchez, que no estaba programada, se ha producido después de que miles de transportistas -10.000 según fuentes policiales y hasta 20.000 según la plataforma- se hayan manifestado en el centro de Madrid para pedir al Gobierno una solución.

La plataforma se ha manifestado tras rechazar de plano el acuerdo firmado por el Gobierno con las asociaciones mayoritarias del sector al considerar que no representan a los trabajadores de base.

En este sentido, Hernández ha explicado al terminar la reunión con la ministra que el sábado por lo mañana se celebrarán "marchas lentas" en algunas provincias españolas donde saldrán los camiones a la calle de forma "pacífica".

Los que sí han dado por bueno el pacto entre Gobierno y el CNTC ha sido todas las patronales de transportistas de mercancías representados en ese órgano de interlocución con el Gobierno, así como las de transportistas de viajeros, que hoy han desconvocado la manifestación prevista para el domingo a la que estaban llamados autobuses, taxis, vehículos VTC y ambulancias.

CASI DOS SEMANAS DE PARO

Durante las doce jornadas que lleva en marcha, el paro indefinido, que no secundan las asociaciones mayoritarias del sector, ha provocado problemas de suministro, cortes de carreteras y paralizaciones de parte de determinados sectores económicos, especialmente de la industria agroalimentaria.

Dentro del sector agroalimentario, algunas industrias como la láctea se han visto obligadas a parar ante la falta de suministro del género necesario para producir.

Además, sectores como la automoción, con paros en determinadas fábricas españolas, o la siderurgia, también se han visto perjudicados en los últimos días por las roturas en la cadena de suministro.