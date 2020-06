Los operadores retrasan la liberalización del transporte ferroviario

Las adjudicatarias de la liberalización del transporte ferroviario no llegarán a tiempo de operar en España el 14 de diciembre, ha confirmado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que ha dicho que no tiene "tan claro" que el aplazamiento de la francesa SNCF "sea estrictamente a causa del COVID-19".

"Es evidente que se retrasan por los propios problemas de la operadoras privadas", ha confirmado Ábalos este jueves en un encuentro digital, después de que la compañía francesa SNCF anunciara hace unos días que hasta la primavera de 2021 no está en condiciones de operar y que la italiana Ilsa, que ya advirtió de que no llegaría hasta enero, no haya comunicado todavía nada sobre sus nuevas posibilidades.

Adif firmó el pasado 11 de mayo los acuerdos marco que permitían a Renfe, Ilsa (Air Nostrum y Trenitalia) y Rielsfera (SNCF) operar en las principales línea de AVE a partir del 14 de diciembre, una vez que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) diera cuatro días antes luz verde al plan y aprobara la prórroga del plazo de vigencia del acuerdo desde los cinco años que fija la Ley del Sector Ferroviario a los diez.

Desde el Mitma recalcan que el calendario de la liberalización "no ha cambiado" y que "todo sigue igual", aunque las adjudicatarias empiecen a operar más tarde.

El ministro también ha señalado que otro de los proyectos ferroviarios que ha quedado paralizado por la pandemia, el del AVLO o AVE 'low cost', cuya entrada en funcionamiento estaba prevista para el 4 de abril, no se retomará hasta que exista un tratamiento o una vacuna efectivos contra el coronavirus.

"La posibilidad de hacer un AVE 'low cost' radica en optimizar los espacios, en liberar espacios, en definitiva implica una masificación en el transporte", ha recordado, por lo que ha admitido que su entrada en funcionamiento "no tiene fecha".

Se ha mostrado también partidario de que las compañías aéreas reciban ayudas para paliar sus problemas de liquidez y ha apuntado que el Ministerio de Economía está preparando para ellas un paquete de ayudas de carácter estratégico, ya que su incorporación a la línea general del ICO ha sido "insuficiente".

No obstante, ha recalcado que estas compañías tienen que "cumplir con la legalidad" en cuanto a la devolución de los importes de los viajes y ha señalado que hay "miles y miles de reclamaciones para tramitar".

Convencido de que la paralización de la actividad y la movilidad durante la Semana Santa fue "fundamental para impedir la propagación del virus", Ábalos ha reconocido que "el sistema sanitario estuvo a punto de reventar en algunos espacios" durante esos días y ha llamado a relanzar la actividad económica con responsabilidad y prudencia.

En esa línea ha criticado que "algunos hayan pasado de pedir que no haya estado de alarma a que cerremos Barajas" y que den la impresión de que el aeropuerto madrileño es un "coladero", cuando la realidad es que "si vas allí y miras el cuadro de vuelos puede dar hasta depresión".

Ha hecho también hincapié en que en el protocolo de Barajas el seguimiento de los casos los tienen que hacer las comunidades autónomas para seguir trazabilidad de los posibles infectados.

Tras explicar que en las reuniones que tiene con empresarios lo que estos le trasladan son "ganas de trabajar, de que salgan oportunidades y proyectos y de hacer cosas nuevas", ha destacado que su departamento tiene un plan de rehabilitación de vivienda "muy ambicioso que puede encajar en los fondos de la Unión Europea".