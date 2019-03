Los mercados se resienten por los resultados de Inditex y por la incertidumbre sobre el Brexit

La Bolsa abre hoy en negativo. Tras las primeras operaciones del día, el índice Ibex 35 baja un 0,3 por ciento, hasta 9.130 puntos. Suben Repsol, IAG, Iberdrola y los dos grandes bancos. Hoy los inversores cotizan muy negativamente los resultados de Inditex, la mayor empresa de España por capitalización bursátil. Sus acciones han abierto con una caída superior al 5 por ciento, tras conocerse que el beneficio neto creció un 2 por ciento en el último ejercicio, hasta 3.444 millones de euros. La facturación ha superado los 26.000 millones. Se esperaba algo más. De hecho, es el menor crecimiento del resultado neto desde el año 2013. Lo que no se esperaba es que la compañía aumentase el dividendo un 17 por ciento, hasta un total de 0,88 euros brutos por título, contando con la retribución ordinaria y la extraordinaria. A pesar del paso atrás de hoy, las acciones de Inditex acumulan una ganancia del 12 por ciento en lo que va de año.

En el mercado de divisas, la libra esterlina, tras los altibajos de ayer, se mantiene hoy relativamente estable por encima de 1,31 dólares. Ayer el parlamento británico le dio un revolcón importante a la primera ministra, Theresa May. Rechazó abrumadoramente su propuesta. Hoy el parlamento volverá a votar, en este caso si acepta un Brexit duro, sin acuerdo con la Unión Europea. Si el resultado es un no, como parece, mañana se votará si se solicita una prórroga y se amplían los plazos. Ante tanta incertidumbre los inversores prefieren hacer caja y esperar acontecimientos fuera del mercado. La Bolsa de Londres arranca el día con ligeras pérdidas. Ante tanta incertidumbre los inversores prefieren hacer caja y esperar acontecimientos fuera del mercado. La incertidumbre es mala compañera de viaje para los mercados financieros. El portavoz de la confederación de la Industria Británica ha asegurado, sin pelos en la lengua, que “ha llegado el momento de que el parlamento pare este circo del Brexit”. Se puede decir más fuerte, pero no más claro.

Los datos macro no ayudan. Ayer se conocieron indicadores de diferente signo en el Reino Unido. El PIB creció en enero a un ritmo del 0,5 por ciento. Su mejor lectura desde finales de 2016. Sin embargo, la producción industrial británica se ha contraído en nueve décimas y el déficit comercial ha sido más elevado de lo que se esperaba, con 13.000 millones de libras. En los demás mercados, la prima de riesgo de España aumenta hasta 113 puntos, con la rentabilidad del bono de referencia a diez años en el 1,19 por ciento. El petróleo del Mar del Norte se mantiene en máximos del año, en torno a 67 dólares por barril. El euro cotiza estable, ligeramente por debajo de 1,13 dólares. Hoy en Estados Unidos se conocerá el índice de precios industriales, que puede haberse moderado desde el 2 hasta el 1,9 por ciento. En Europa hoy se conocerá la producción industrial. Acaba de conocerse el IPC español de febrero. La inflación creció dos décimas el mes pasado, con una tasa interanual del 1,1 por ciento. Era lo que se esperaba.