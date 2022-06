Los mercados reciben esperanzados las nuevas medidas del BCE para frenar la caída de los bonos

Con fuertes ganancias ha cerrado la Bolsa, mientras se ha reducido el rendimiento de los bonos tras la reunión urgente del BCE en la que ha anunciado nuevas medidas para evitar un mayor deterioro de los mercados de deuda pública, sobre todo los del sur de Europa. La autoridad monetaria del Viejo Continente creará un instrumento para frenar la escalada de las primas de riesgo, que en España ha llegado a superar los 130 puntos y los 230 en Italia. Además, reinvertirá los vencimientos de los bonos que tiene en cartera. Lo hará de forma flexible y localizada para evitar males mayores dnde más falta haga.

Trata desesperadamente de detener el encarecimiento de la deuda en Italia, Grecia y España, pero no ha aportado detalles, lo que ha enfriado ligeramente los ánimos de un mercado de deuda que esperaba decisiones más contundentes y más definidas. Pero menos es nada. La rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años ha bajado del 3 por ciento. Ayer superó esa frontera por primera vez desde 2014. La prima de riesgo se ha reducido a 123 puntos.

El Banco Central Europeo no reunirá a su consejo hasta el 21 de julio. Entonces moverá ficha, empezará a subir tipos y aprobará las nuevas medidas. Se espera una subida de entre un cuarto de punto y medio punto en julio y otro tanto en septiembre. El BCE tiene por delante la difícil papeleta de elevar el precio del dinero lo suficiente para frenar la inflación, pero no demasiado para no enfriar en exceso laya débil actividad económica.

Por su parte, la Reserva Federal de Estados Unidos anunciará sus decisiones a partir de las ocho. La rueda de prensa de su presidente, Jerome Powell, comenzará media hora más tarde. Los analistas esperan que el banco central estadounidense suba con decisión el precio del dinero para luchar contra una inflación desbocada. Los inversores temen que anuncie una subida de 0,75 puntos en el precio del dinero, en lugar del medio punto que ya tenían asumido los mercados. Algunas voces incluso hablan de cien puntos. La de hoy será su tercera subida en lo que va de año.

Así las cosas, el índice Ibex 35 cierra el miércoles en 8.174 puntos, con una mejora del 1,34 por ciento. Ha llegado a sumar más de un 2 por ciento en algunos momentos. Viene de una mala racha en la que ha perdido cerca de un 9 por ciento en las últimas cuatro sesiones. Solo Repsol ha bajado hoy con fuerza.

Las referencias macro económicas han sido poco alentadoras. La producción industrial de la zona euro se ha contraído un 0,4 por ciento en abril, con una caída del 2,0 por ciento en tasa anual. Son datos ambos peores de lo que se esperaba. La balanza comercial comunitaria ha ampliado su déficit desde los 16.400 millones de euros de marzo a los 32.400 millones de abril.

En Estados Unidos las ventas al por menor se han contraído de forma inesperada en el mes de mayo. Se han reducido 0,3 por ciento cuando se esperaba un aumento de dos décimas. Es una de las consecuencias de una inflación desbocada hasta sus niveles más altos de los últimos cuarenta años. El IPC se ha disparado en EEUU hasta el 8,6 por ciento, con una tasa subyacente del 6. Otro dato, el galón de gasolina (3,8 litros) se acerca a los 5 dólares. Un precio nunca antes visto. La Bolsa de Nueva York se mueve con ganancias a media tarde.

La producción industrial ha aumentado en China en mayo más de lo que se esperaba. La actividad fabril en el gigante asiático ha mejorado un 0,7 por ciento, frente a la contracción de un 2,9 contabilizada en el mes anterior. En los demás mercados el dólar sigue fuerte. Esta tarde el euro se cambia por 1,0420 dólares. Hoy el petróleo baja hasta 120,5 dólares por barril de crudo Brent del Mar del Norte. En las “criptos” continúan los desplomes. El Bitcoin cotiza esta tarde a 21.000 dólares, muy lejos de los 68.000 que alcanzó el pasado mes de noviembre.