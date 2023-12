Los mercados olfatean las primeras rebaja de tipos de interés, pero mantienen la cautela

El índice Ibex 35 arranca el viernes en 10.180 puntos, con una tímida mejora del 0,1 por ciento. A falta del cierre de hoy, la Bolsa retrocede un 0,5 por ciento en esta semana. En lo que va de año acumula una nada desdeñable revalorización del 24 por ciento. Hoy es tercer viernes de un mes que cierra trimestre. Es día de múltiple vencimiento de los contratos de opciones y futuros financieros, tanto sobre acciones como sobre índices. Es, por tanto, día de una de las cuatro “horas embrujadas” del año. Suele producirse un aumento de la inestabilidad en los mercados en la recta final de la sesión.

Unos mercados no prestan demasiada atención a los mensajes de los banqueros centrales, que tratan de enfriar los ánimos. Tratan, infructuosamente de momento, de convencer a los inversores de que la lucha contra la inflación no ha terminado y de que todavía no ha llegado el momento de cantar victoria, ni mucho menos. Las previsiones de recortes de tipos de interés a lo largo del próximo año perjudican a las entidades financieras, que verán estrecharse sus márgenes, pero benefician a las empresas más endeudadas o que necesitan una mayor financiación, como las inmobiliarias y las eléctricas.

Hay otras referencias en la agenda del día. Dentro de casa, el Banco de España dará a conocer la deuda de las administraciones públicas y el INE publicará las compraventas de viviendas. Esta mañana se publican también la balanza comercial de la zona euro y los indicadores de actividad industrial en Europa y EEUU. En China se han publicado los datos de producción industrial y ventas al por menor. Ambos han crecido más de lo que se esperaba. A pesar de ello, el Banco Mundial ha rebajado cuatro décimas sus previsiones para la economía de China. Espera un crecimiento del 5,2 por ciento en este año y del 4,5 en 2025. Las autoridades de Pequín han asegurado que consolidarán y apuntalarán la recuperación de la economía. Mantendrán un nivel de liquidez amplia en el sistema y reforzarán la demanda interna.

Ayer el Banco Central Europeo dejó el precio del dinero sin cambios en el 4,5 por ciento. Los mercados dan por descontado que ya no habrá más subidas de tipos. El problema es que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, se ha mostrado “más dura” que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Lagarde ha repetido que mantendrá los tipos altos el tiempo que sea necesario para llevar la inflación al objetivo del 2 por ciento. Pero ha constatado la progresiva mejora de los precios al consumo y espera un enfriamiento de la actividad económica. Ahora los inversores intentan adivinar cuándo llegarán los primeros recortes en el precio del dinero. El primero paso atrás se espera para finales de la próxima primavera. El índice DAX de la Bolsa de Fráncfort cotiza en niveles récord.

El día anterior, la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el precio del dinero en la horquilla, que va del 5,25 al 5,50 por ciento. Se está desacelerando la actividad económica y poco a poco mejora la inflación. Los mercados descuentan que la Reserva recortará sus tipos de interés en al menos tres ocasiones a lo largo del año que viene. El índice Dow Jones de la Bolsa de Nueva York también se mueve en máximos históricos.