Los mercados esperan con enorme expectación los datos de inflación de Estados Unidos

La Bolsa aguanta sin grandes vértigos muy cerca de sus máximos anuales, que son también sus niveles más altos desde la primavera de 2018. Tiene mérito esta demostración de fuerza porque la subida ha sido muy vertical y muy intensa en las últimas semanas.

El índice Ibex 35 arranca el martes en 10.170 puntos con una moderada pérdida del 0,3 por ciento. Sube Inditex, que mañana publica resultados. Se esperan cifras récord tanto de facturación como de beneficio. Sus acciones cotizan en máximos históricos, por encima de los 38 euros por título, cuando hace un año no llegaban a 25. La capitalización bursátil de la empresa gallega de moda supera los 120.000 millones de euros. Por su parte, Telefónica descuenta hoy el dividendo de 15 céntimos que pagará el jueves.

Hoy se conocerá una de las grandes referencias macroeconómicas de la semana. A las dos y media hora española se publicará el IPC de Estados Unidos. El mes anterior la tasa general de inflación se moderó en aquel país desde el 3,7 hasta el 3,3 por ciento, con la subyacente reduciéndose hasta el 4 por ciento. Es su mejor registro desde septiembre de 2021. Se espera un nuevo recorte aunque suave en la general, aunque seguramente la subyacente se mantenga sin cambios.

Los mercados están muy atentos a estas cifras, ya que pueden confirmar o desdecir la impresión agridulce que han dejado los últimos datos de empleo que se publicaron el viernes en aquel país. La tasa de paro de Estados Unidos se ha reducido dos décimas el mes pasado, hasta el 3,7 por ciento. Los analistas pronosticaban que se mantendría en el 3,9. La economía estadounidense no se enfría, de hecho creó en noviembre 199.000 empleos no agrícolas, frente a las 150.000 del mes anterior. El mercado esperaba no más de 180.000.

Estas sólidas cifras "complican" un poco la vida a la Reserva Federal, que analiza el mercado laboral como una de las variables fundamentales a la hora de establecer su política monetaria. Hoy comienza la reunión de dos días del banco central estadounidense. Sus decisiones se conocerán mañana por la tarde, ya con los mercados europeos cerrados. No se esperan movimientos en el precio del dinero, pero los inversores escucharán con atención a su presidente, Jerome Powell. Se espera que lance un mensaje duro que contrarreste el excesivo optimismo de los mercados. Seguramente alejará el horizonte de la primera rebaja de tipos.

En Europa, ya se sabe que los precios al por mayor en Alemania, se han contraído en noviembre a un ritmo del 3,6 por ciento en tasa interanual, frente a la contracción del 4,2 por ciento en el mes anterior. Y ya se sabe que la tasa de paro se ha mantenido en el 4,2 por ciento en el Reino Unido. Es el dato de octubre. El Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra celebrarán sus consejos el jueves.

Dentro de casa, el Tesoro celebra hoy su última subasta de deuda del año. Coloca letras con vencimiento a 3 y 9 meses. Quiere captar hasta 2.000 millones de euros. Estos títulos ofrecen actualmente una rentabilidad del 3,55 y 3,68 por ciento, respectivamente. La semana pasada colocó letras a 6 y 12 meses, que son las preferidas por los ahorradores. Estos títulos han salido con una rentabilidad del 3,62 y del 3,327 por ciento, respectivamente. En ambos casos su rendimiento ha bajado de forma importante respecto a la subasta anterior (3,747 y 3,630 por ciento). Las familias tienen en su poder más de 23.000 millones de euros en letras. El Tesoro tenía prevista una última subasta de bonos y obligaciones este jueves, pero finalmente ha sido suspendida.