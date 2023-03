Los mercados agradecen la mayor calma en el sector financiero en el día de la inflación de la zona euro

La Bolsa ha conseguido parar el golpe en las últimas horas, pero no ha logrado recuperar el terreno perdido en estas jornadas de volatilidad y nerviosismo. El sistema financiero de Europa y Estados Unidos se encuentra en medio de grandes turbulencias, y los mercados no pueden relajarse ni un minuto. Pero la situación de fondo ha mejorado después de que el banco central suizo haya prestado 50.000 millones de euros al Credit Suisse y después de que un grupo de grandes bancos de Estados Unidos haya aportado liquidez al First Republic Bank para evitar su quiebra.

Le han aportado conjuntamente depósitos no garantizados por 30.000 millones de dólares para que no siga el mismo camino que el Silicon Valley y el Signature Bank. A todo esto, directora del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, salió a ayer a la palestra para asegurar que el sistema financiero estadounidense es sólido. Lo último que se sabe es que las entidades financieras de Estados Unidos pidieron prestados 165.000 millones de dólares a la Reserva Federal. El sistema funciona.

A este lado del Atlántico el Banco Central Europeo también contribuyó a calmar las aguas. Ayer finalmente se ciñó al guión previsto. Subió medio punto el precio del dinero, hasta el 3,5 por ciento. De esta forma su presidenta, Christine Lagarde, mandaba un mensaje al mercado en el sentido de que las turbulencias financieras no son tan graves ni tan preocupantes como para abandonar, aunque sea temporalmente, la lucha contra la inflación. Mantiene su compromiso con la estabilidad de los precios y del sistema financiero, pero está preparado para proporcionar liquidez al sistema si fuera necesario.

Con esta referencias, el índice Ibex 35 arranca el viernes en 8.960 puntos con alza de un 0,7 por ciento. A falta del cierre de hoy, la Bolsa ha perdido cerca de un 4 por ciento en esta semana, lo que reduce la ganancia acumulada en lo que va de año hasta el 8 por ciento. Hoy suben los bancos en torno a un 1 por ciento. BBVA celebra hoy junta general de accionistas, en la que, entre otras cosas, aprobará el dividendo complementario.

A media mañana se conocerá el IPC de la zona euro. Es la cifra definitiva de febrero. Según los datos preliminares, la tasa general de inflación se encuentra en el 8,5 por ciento, con la subyacente en el 5,6. A primera hora de la tarde se conocerá el índice de producción industrial en Estados Unidos.

Hoy es tercer viernes, día de vencimiento de opciones y futuros. Es el primer vencimiento trimestral del año. Coinciden los vencimientos de los contratos de opciones y futuros sobre índices y acciones en lo que suele denominarse “hora embrujada”. Es un factor que suele actuar como caja de resonancia para la volatilidad de los mercados financieros.

En los demás mercados, sube el precio del petróleo, hasta 75 dólares por barril, y sube el oro, hasta 1.940 dólares por onza. En el secundario de deuda pública la rentabilidad de las obligaciones españolas a diez años baja ligeramente, hasta el 3,31 por ciento, mientras los bonos de EEUU al mismo plazo rinden un 3,54 por ciento. En las divisas, el euro recupera terreno, vuelve a superar el listón de 1,06 dólares. En las criptodivisas, el bitcoin se revaloriza un 6 por ciento, se paga por encima de 26.000 dólares.