Los inversores tratan de adivinar si la reacción de hoy en las Bolsas es el "rebote del gato muerto"

Hoy las Bolsas recuperan el resuello después de varias sesiones muy complicadas. El índice Ibex 35 sube un 0,8 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 9.150 puntos. En las próximas horas los inversores tratarán de determinar si esta reacción es fiable y puede durar algo de tiempo o si no tiene mucha sustancia y pronto el mercado volverá a las dudas y a los números rojos. Razones para las dudas no faltan. Ahí están los fantasmas de la guerra comercial, el enfriamiento de la actividad económica a nivel mundial, la incertidumbre que genera el Brexit y, como guinda, el enfrentamiento entre el gobierno de Roma y la Comisión Europea a cuenta del déficit excesivo de Italia. Algunos bolsistas denominan a este tipo de repunte de las cotizaciones en medio de sesiones bajistas, como “el rebote del gato muerto” o “dead cat bounce”, para los amantes de la lengua inglesa. Es una reacción técnica normalmente poco duradera que se justifica única y exclusivamente por la anterior caída de los precios, no porque haya mejorado la situación económica o financiera.

Hoy los inversores van a tener que vigilar con el rabillo del ojo los importantes indicadores económicos que se van a publicar en Estados Unidos. Allí se conocerán cifras de PIB y de balanza comercial. La economía estadounidense está creciendo actualmente a un ritmo del 3,2 por ciento. Se espera un revisión a la baja de una décima.

En general, los inversores temen un fuerte enfriamiento de la actividad económica o incluso una recesión en toda regla a nivel mundial, por lo que prefieren colocar su dinero en títulos a corto plazo en lugar de invertir con un horizonte temporal más amplio. La incertidumbre y el miedo es lo que tienen. Ahí va un ejemplo. En Estados Unidos el bono a diez años rinde menos que los títulos a tres meses. Un 2,25 a largo plazo, frente al 2,35 por ciento a corto. La rentabilidad del bono estadounidense a diez años se encuentra en su nivel más bajo desde el año 2017. Ha vuelto a invertirse la curva de tipos de interés lo que se considera como indicador de una próxima recesión. Es una situación anormal que no tranquiliza a casi nadie.

En lo últimos días, los mercados se han dolido ante el temor a que China restrinja la exportación de las llamadas tierras raras, que se utilizan para la fabricación de aparatos de última tecnología. China controla un 80 por ciento de la producción de estos materiales. China, además, puede alentar la devaluación del yuan para facilitar sus exportaciones y puede reducir su cartera de bonos estadounidenses. Y posee la nada despreciable cantidad de un billón de dólares. Es un arma poderosa.

Además de la guerra comercial y sus implicaciones sobre el crecimiento económico, los inversores siguen muy preocupados por Italia y por Gran Bretaña. Los mercados se han visto enrarecidos por el procedimiento que la Comisión Europea va a abrir a Italia por déficit excesivo. El gobierno de Roma puede recibir una sanción del 0,2 por ciento del PIB italiano. Con esta amenaza sobre la cabeza, la prima de riesgo de Italia ha aumentado hasta 285 puntos, frente a los 90 de España. La rentabilidad de los bonos españoles a diez años marca hoy un nuevo mínimo histórico en el 0,73 por ciento.

En el mercado de divisas, la libra esterlina se debilita hasta 1,2630 dólares presionada por el temor a un Brexit duro. Hace diez días rozaba el cambio de 1,30 dólares. Además se suma la incertidumbre sobre la persona que ocupará la presidencia del ejecutivo tras la dimisión de la primera ministra Theresa May. El euro flojea, se cambia por poco más de 1,11 dólares. Por su parte, el petróleo repunta ligeramente hasta 68 dólares por barril. En los últimos días ha caído con fuerza ante las perspectivas de una menor demanda mundial por el enfriamiento económico. Hace un mes se pagaba a 75 dólares.