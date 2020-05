Los ingresos del ocio nocturno tras la desescalada serán un 15% de lo normal por el menor gasto de clientes

Spain Nightlife valora positivamente la última medida del Gobierno pero pide otras iniciativas para garantizar la viabilidad del sector

Los ingresos de los locales de ocio nocturno se situarán "como mucho" en un 15% de la habitual tras la desescalada de las medidas adoptadas para combatir el coronavirus, ante la merma en la capacidad económica de los clientes, según las previsiones de la patronal Spain Nightlife en un comunicado.

El presidente del Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y de Espectáculos de Madrid (Ceonm) y vicepresidente de Spain Nightlife, Tito Pajares, se mostró preocupado por que la capacidad económica de los clientes habrá quedado "muy mermada" tras la crisis del Covid-19, por lo que dibujó un escenario "todavía más dramático".

"La ocupación en nuestros locales será mucho más baja, comenzando por un 30% y sin apenas turistas, el ratio de facturación por mesa o cliente también será mucho más bajo, lo cual nos deja con que la facturación no será tan solo de un 30%, algo ya de por sí inasumible, sino que será como mucho de un 15% de la normal pues los clientes gastarán la mitad que antes", explicó Pajares.

Por ello, resaltó la necesidad de que se pongan en marcha "ayudas reales" por parte del Gobierno, con medidas "a fondo perdido" para asumir el alquiler de los locales, dado que la tesorería de los empresarios de la noche está "cada vez más mermada", puesto que el 90% gestiona salas en régimen de alquiler.

"Visto este escenario, seguramente algunos empresarios van a decidir no reabrir los locales hasta que no se recupere su normal funcionamiento y, entre tanto, se mantendrán en situación de ERTE, a menos que finalmente el Gobierno no anuncie pronto ayudas reales", explicó Pajares.

FLEXIBILIDAD EN LOS ERTE

Por otro lado, desde Spain Nightlife valoraron de forma positiva y calificaron como "vital" el anuncio por parte del Gobierno de que se está estudiando la posibilidad de que los negocios que estuviesen aplicando las medidas de suspensión o reducción de jornada pueden renunciar a las mismas "poco a poco y con flexibilidad, según vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor".

"El anuncio de esta medida, vital para afrontar con algo más de garantías el plan de descalada anunciado el pasado martes por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, supone para nuestro sector un alivio importante. Sin embargo, quedan otras medidas de ayuda pendientes de adoptar pues esta por sí sola en ningún caso garantiza la supervivencia de las empresas ni el mantenimiento de los puestos de trabajo", explicaron desde la organización.

Además, desde la patronal, que engloba las actividades de beach club hasta el ocio matinal, pasando por el tardeo, los restaurantes (horario cena), los bares de copas y las discotecas y que da trabajo a más de 350.000 trabajadores, insistieron en la "imperiosa necesidad" de que se pongan en marcha medidas económicas, fiscales y laborales "reales y suficientes", ya que, en su opinión, las acciones tomadas hasta la fecha son "totalmente insuficientes".