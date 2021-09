Los hoteleros critican a Yolanda Díaz y su "bola de cristal" por El Prat

El presidente del Gremio de Hoteles Barcelona, Jordi Clos, ha criticado hoy la posición de la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, respecto a la ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat y se ha preguntado "si tiene una bola de cristal" que le indique las necesidades del sector turístico.

En una rueda de prensa convocada para hacer balance de la temporada de verano de los hoteles, Clos ha censurado las declaraciones de Díaz (Podemos) durante su reciente visita a La Ricarda en El Prat, donde se alegró de la paralización de la ampliación del aeropuerto y criticó el modelo económico de dependencia del turismo.

"¿Tan sabia es como para saber que no habrá turismo de aquí a cuatro años? Igual tiene una bola de cristal que yo no tengo. No creo porque si la tuviera hubieran hecho menos cagadas de las que han hecho", ha afirmado el hotelero, en respuesta a preguntas de los periodistas.

Clos ha apuntado que la vicepresidenta estará en su cargo "dos o tres años", mientras que los hoteleros "hace 40 años que estamos aquí", y ello tras recordar que el sector da trabajo a 35.000 personas, de las que el 50 % se encuentran ahora en ERTE.

El representante de los hoteleros ha lamentado "la falta de planificación" exhibida por el Gobierno, a su juicio, en cuestiones como la ampliación del aeropuerto, el fin de los peajes de las autopistas o la subida del precio de la luz.

En esta línea, ha exigido de nuevo que el Gobierno y el Govern retomen las negociaciones para hacer realidad cuanto antes sea posible la ampliación del aeródromo catalán, para impulsar la recuperación del turismo y de la actividad económica.