Los fondos de inversión nacionales pierden un 10% de su patrimonio hasta marzo, según Vdos

Solo tres gestoras lograron ofrecer una rentabilidad positiva media en sus fondos el primer trimestre

El patrimonio de los fondos de inversión se redujo en 28.954 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un recorte del 10% de su patrimonio, hasta los 251.568 millones de euros a cierre de marzo, según Vdos.

El descenso patrimonial viene motivado por las caídas del mercado que propiciaron rendimientos negativos en las carteras por 27.293 millones de euros, a lo que se suman salidas de capital por 1.660 millones de euros en reembolsos durante el trimestre.

Los bancos concentraron la mayor parte de los reembolsos en el primer trimestre con salidas de 970 millones de euros, lo que supone una reducción patrimonial del 9,21%.

Por entidades, BBVA fue la entidad que registró más reembolsos netos, con 1.015,1 millones de euros, y perdió un 13% de su patrimonio; seguida de Santander, con salidas netas de 825,8 millones de euros en el trimestre.

En el lado contrario, Ibercaja y Kutxabank fueron los grupos bancarios con más captaciones netas, 552 millones y 446 millones de euros, respectivamente. Le sigue Caixabank, que logró cerrar en verde el trimestre con 144 millones de euros en captaciones para sus fondos.

De hecho, Caixabank mantiene su posición como mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, 42.936 millones de euros y una cuota de mercado superior al 17%. De cerca, Santander con 42.525 millones de euros (16,9%) y en tercer lugar, BBVA con un 14,5% del mercado nacional.

Por vehículos, el 'Caixabank Master Renta Variable USA Advised By' fue el fondo con más captaciones netas, 522 millones de euros en el trimestre.

No obstante, el fondo 'Quality Inversión Conservadora' sigue siendo el mayor fondo por patrimonio atesorado en España, con 9.571 millones, seguido del 'Quality Inversión Moderada', con 6.988 millones, y 'Mi Fondo Santander Moderado', en su clase 'S', que tienen 6.513 millones de euros bajo gestión.

SOLO TRES GESTORAS CIERRAN CON RENTABILIDAD EN VERDE

En término de rentabilidad, Anattea Gestión fue la gestora cuyos fondos mejor se comportaron en el trimestre, con un avance del 3,34%, seguida de Fidentiis Gestión, que ofreció una rentabilidad positiva media del 0,97%. Junto con Afi Inversiones Globales (0,6%) fueron las tres únicas gestoras que lograron rentabilidad positiva en el trimestre.

Entre las grandes casas, fueron especialmente negativas las rentabilidades de los fondos de BBVA AM, que cayeron un 10%. Le siguen Caixabank AM (-9%), Ibercaja Gestión (-8,1%), Santander AM (-7,8%), Kutxabank Gestión (-7,5%), Bankinter Gestión de Activos (-7,4%), Mutuactivos (-6,7%), Bankia Fondos (-6,6%) y Sabadell AM (-6,2%).

FONDOS CON ALTA RENTABILIDAD

A pesar de las caídas generalizadas por la crisis del coronavirus, llaman la atención algunos vehículos que lograron cerrar el trimestre con rentabilidades positivas de doble dígito.

Es el caso del fondo de renta mixta 'Atl Capital Quant 25 FI', que ganó un 24,7%. Entre los fondos mixtos, también destacaron los fondos 'Esfera Seasonal Quant Multistrategy' (clases 'I' y 'R'), que obtuvieron rentabilidades superiores al 11% en el trimestre.

En los fondos de renta fija, los vehículos 'Sabadel Dolar fijo' avanzaron más de un 9% en el trimestre, mientras que en la renta variable estrictamente, el fondo más rentable fue el 'Santander Dual España' que solo ganó un 0,5% en los tres primeros meses del año.