Los especialistas tecnológicos en España: mucha demanda de empleo y miedo a adquirir competencias digitales

La paradoja del empleo en España presenta una nueva arista. La demanda de especialistas tecnológicos aumenta, pero las empresas se dan de bruces por la falta de estos perfiles en el mercado laboral. Esto sucede en un país con casi 3 millones de parados. Hay estudios que reflejan que el 73% de los empleados tiene miedo a adquirir competencias digitales.

Ese miedo podría deberse a una falta de cultura de reciclaje digital. "Esto va muy deprisa e implica tener una formación continua. Culturalmente, yo no sé hasta qué punto está preparada la población española, sobre todo en ese marco de edad de 40 o 45 años", explica a COPE Javier Miranda, responsable de talento y empleo de la Sociedad Española para la Digitalización. Desde esta reclaman impulsar planes de formación y hacer atractivo el sector para poner fin a esta situación.

Raquel es un ejemplo. Dejó la psicología y se hizo programadora, como cuenta a COPE: "a raíz de la pandemia se me planteó la idea de estudiar otra cosa que me viniera bien a nivel laboral. Me decidí lanzarme a una FP online, estudié dos años, hice las prácticas y me quedé".

Mientras tanto, las empresas pelean abiertamente por los nuevos perfiles tecnológicos. Se trata de un abanico de puestos de trabajo que hasta hace muy poco no existían, pero a raíz de la transformación digital ha surgido la necesidad de que alguien los ocupe. La mayoría tienen nombres en inglés y suenan ajenos, pero la demanda es tan alta que no hay profesionales o, en las especialidades en las que sí hay, las ofertas del extranjero son más atractivas que las del país.

Según el Digital Skills Index, las habilidades en tecnología de colaboración como Slack se consideran las más importantes hoy y en los próximos cinco años: el 63% de los encuestados a nivel mundial así lo afirman. Sin embargo, a pesar de la destreza de los encuestados con la tecnología de colaboración cotidiana, como las redes sociales, solo el 25% se considera "avanzado" en herramientas de colaboración necesarias para un entorno laboral.