El 25% espera poder comprar su primera vivienda con más de 35 años

El 80% de los españoles considera que cada vez es más difícil comprar una vivienda, diez puntos por encima de la media europea y sitúa a España como el segundo país más pesimista por detrás de Luxemburgo (86%).

Esta es una de las conclusiones del informe 'Homes and Mortgages' de ING, que también revela que la insatisfacción de los europeos sobre las medidas que llevan a cabo sus respectivos gobiernos en materia de vivienda.

En España, el 72% de los ciudadanos afirma que el país está yendo "por el camino", señalando como principal motivo la falta de una regulación favorable para la compra de la primera vivienda. Asimismo, el 25% de los encuestados espera poder comprar su primera vivienda con más de 35 años.

Por su parte, en Europa el 55% de los encuestados está insatisfecho con las medidas que toma su país en este campo debido al precio elevado de las viviendas (78%), la regulación (31%) y el nivel de congestión del mercado (26%).

Por otra parte, entre los europeos que aun no han dado el paso a adquirir una vivienda, el 16% de los encuestados afirma que no quiere ser propietario, mientras que un 81% de los europeos que aun no ha comprado una casa considera que, ahora mismo, hay otras cosas más importantes que ahorrar para hacerlo, como viajar, pagar su educación o tener hijos.

En el caso de España, el 66% de los encuestados está de acuerdo en que ser propietario es mejor que alquilar, al menos en materia económica, un dato cercano a la media europea, que es del 70%.