Los españoles Asador Etxebarri, Mugaritz y Disfrutar, entre los 10 mejores restaurantes del mundo

España lidera el ranking por países con siete de los 50 mejores restaurantes del mundo

Los restaurantes españoles Asador Extebarri, Mugaritz y Disfrutar se sitúan entre los 10 mejores restaurantes del mundo, según la lista The World's 50, donde el primer puesto ha recaído en el francés Mirazur, del chef Mauro Colagreco.

Colagreco ha arrebatado la primera posición a Osteria Francescana tras ascender de la tercera plaza para proclamarse en esta edición el mejor restaurante del mundo, compartiendo podio con el sueco Noma y el español Asador Etxebarri de Bittor Arguinzoniz.

España lidera este ranking por países al contar con siete de los 50 mejores restaurantes del mundo de la lista de The World's 50 Best Restaurants.

Así, Asador Etxebarri (3), Mugaritz (7) y Disfrutar (9) se sitúan entre los 10 mejores, mientras que Azurmendi de Eneko Atxa protagoniza una de los mayores ascensos tras subir 29 plazas y alcanzar el puesto 14, y le siguen Tickets (20), Elkano (30) y Nerua (32).

Por su parte, el resto de españoles en el ranking figura Arzak, que rozó entrar en el 'top 50' al situarse en el puesto 53, DiverXo de Dabiz Muñoz en el puesto 75, Quique Dacosta (81), Enigma de Oliver Peña (82), Martín Berasategui (87) y Aponiente, de Ángel León en el 94.

Por otro lado, el chef español José Andrés, afincando en Estados Unidos y reconocido por sus labores humanitarias, ha recibido el premio American Express Icon Award, que se otorga a una persona que haya realizado una importante contribución en el mundo de la restauración a lo largo de su carrera y hasta la fecha, y cuyo alcance vaya más allá de la cocina.

La edición de The World's 50 Best de este año que se ha celebrado en Singapur ha incluído novedades en su sistema de votación, ya que a partir de ahora, todos aquellos restaurantes que ya han sido proclamados número uno ingresarán en un programa llamado 'Best of the Best' como es el caso de El Celler de Can Roca.