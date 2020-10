Los empresarios de Madrid piden que las medidas anticovid no les "demonice"

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM, patronal), Miguel Garrido, ha dicho que es hora de que el Gobierno central y la Comunidad de Madrid negocien un acuerdo "que no demonice a la actividad empresarial" y a los propios madrileños, que están siendo tratados como "apestados".

En una entrevista con Onda Madrid este viernes, Garrido ha dicho que los empresarios están "preocupados y sorprendidos por la deriva" de las medidas contra la pandemia, "que complican una situación que ya es complicada".

Después de que el jueves la Justicia rechazara las medidas ordenadas por el Gobierno central para restringir la movilidad en Madrid -por afectar derechos y libertades fundamentales-, el Gobierno regional estudia esta mañana una alternativa al estado de alarma que decretaría el Gobierno nacional si Madrid no adopta hoy mismo medidas que considere efectivas.

Garrido ha insistido en que lo que genera peligro en la transmisión del virus de la pandemia son las reuniones sociales y familiares, y ha criticado que "parece que los únicos culpables son los establecimientos, los comercios y la hostelería".

Ante la posibilidad de que las medidas restrictivas sean endurecidas, Garrido ha afirmado que "hay muchas empresas que ya no es que no facturen sino que no podrán sobrevivir; deberán cerrar con el consecuente perjuicio para la economía y para el empleo".

Con respecto a los 800.000 empleos que el Gobierno ha prometido crear con los fondos europeos en los próximos tres años, Garrido ha dicho que "el Gobierno seguro que no podrá hacerlo, aunque sí las empresas si se acometen las reformas necesarias".

"Hay que apostar por las empresas y por eso es importante que los fondos europeos destinados a España se apliquen en favorecer que las empresas sean más competitivas", ha dicho el presidente de la CEIM, quien considera necesarias reformas en los ámbitos fiscal, laboral y tecnológico.

También ha dicho que hay que formar a cientos de miles de personas que se han quedado sin trabajo y sin futuro por la pandemia, porque sus sectores ya no serán competitivos: "Hay que ser capaces de transformar toda esa capacidad para ponerla a producir, y las empresas podrán crear esos puestos de trabajo".

Según Garrido, "el Gobierno por sí mismo no podrá crear esos puestos de trabajo y el solo hecho de que llegue dinero de Europa no es suficiente para ello".