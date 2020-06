Los contribuyentes pueden pedir desde hoy cita previa para realizar la Renta en oficinas a partir del lunes

Los contribuyentes pueden solicitar desde este viernes cita previa para la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria para confeccionar la declaración de la Renta, que arrancará el lunes con medidas de prevención y seguridad por el Covid-19, con una menor duración que campañas anteriores y restringida a la mitad de los espacios habitualmente disponibles.

La AEAT ya abrió desde el pasado martes 26 de mayo las oficinas que se encuentren en zonas de fase 2 para prestar únicamente servicios de atención al público, exceptuando la declaración de la Renta, cuya atención presencial, que estaba prevista para el pasado 13 de mayo pero quedó suspendida y supeditada a las circunstancias sanitarias, pero que ahora se recupera y se puede solicitar desde este viernes, con inicio desde el lunes.

La cita se puede solicitar por Internet o a través de la 'app' de la Agencia Tributaria, en cualquier momento del día, o bien llamando a los teléfonos 901 22 33 44 y 91 553 00 71 de lunes a viernes.

El organismo tributario ha explicado que la atención presencial se configura como un complemento de la asistencia personalizada por teléfono, dado que el periodo global de asistencia en los centros de la Agencia será la mitad que en una campaña presencial en oficinas otros años, y se verá restringido, a su vez, a la mitad de los espacios habitualmente disponibles.

Esto se debe a la necesidad de mantener las distancias de seguridad en zonas comunes y entre puestos de atención, así como para una adecuada gestión, desde la perspectiva sanitaria, de los flujos de entrada y salida de contribuyentes.

Por ello, la cita para la asistencia en oficinas se abrirá periódicamente y por un intervalo reducido de días, para a continuación abrir otros días de cita, y así sucesivamente hasta el final de la campaña.

De esta manera, el organismo tributario destacó que se consigue ir ajustando la capacidad de absorción que, dadas las circunstancias sanitarias, tengan los distintos centros de atención.

Por tanto, afirma que si en un momento dado el contribuyente no encuentra citas disponibles, ello no significará que no queden citas, sino que se volverán a abrir más citas unos días después.

SE REFUERZA EL SERVICIO 'LE LLAMAMOS' De cualquier forma, la AEAT recomienda no esperar a esa nueva apertura, sino optar por el servicio 'Le Llamamos', que seguirá contando con capacidad de absorción de demanda suficiente y que, a partir del 8 de junio, pasará a atender también, al igual que sucederá en oficinas, las rentas más complejas (hasta dos alquileres, hasta dos actividades económicas en módulos y ganancias o pérdidas derivadas de hasta dos transmisiones patrimoniales).

Como todos los años, y en esta campaña "muy especialmente", al objeto de mitigar una eventual pérdida de citas en perjuicio del conjunto de los contribuyentes, la Agencia recuerda a los ciudadanos que pueden anular la cita por la misma vía por la que la han concertado si han decidido no hacer uso de ella.

En años pasados, en más del 25% de las citas concertadas con más de una semana de antelación, el contribuyente finalmente no se presentaba.

Con el refuerzo del sistema de confección telefónica dedeclaraciones, en colaboración con CCAA y ayuntamientos, sumado a laaceleración de las presentaciones por internet y 'app', la Agencia pretende que, en el menor tiempo posible, la mayoría de los contribuyentes puedan ir dejando ya presentada su declaración, sin necesidad de esperar a una atención presencial.

Hasta la fecha, la AEAT ha devuelto ya 4.994 millones de euros a más de7.796.000 contribuyentes, superados dos tercios de la Campaña de la Renta 2019, que concluye el 30 de junio, lo que supone un incremento del 9,7% en el número de devoluciones y un 15,5% en el importe.

Las presentaciones han subido un 6,8%, hasta 13,34 millones.

La AEAT espera que la campaña de este año cuente con 21,03 millones de declaraciones, de los que 14,56 millones darán derecho a devolución, un 0,5% más, por un importe de 10.686 millones de euros, un 1,5% menos, mientras que 5,51 millones saldrán con resultado a ingresar, un 3,1% más, por importe de 12.798 millones, un 6,7% más.