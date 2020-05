El 70% de los consumidores reducirá su presupuesto para las vacaciones por el Covid-19

El 70% de los consumidores reducirá su presupuesto para las vacaciones por el impacto de la crisis sanitaria del Covid-19. De ellos, el 24% simplemente no saldrá de vacaciones y otro 24% cambiará el turismo internacional por el nacional (un 16,5% del total de encuestados).

Así se desprende de la segunda oleada del estudio 'El impacto del coronavirus en estados de ánimo, hábitos y consumo' del profesor de EAE Business School Pablo Contreras.

Por otro lado, el 70% de los consumidores se inclina por comprar productos de fabricación nacional aunque sean más caros debido al Covid-19.

Las mujeres, las personas con más edad y los encuestados con hijos son los más proclives a ello, según la encuesta 'online' realizada a mil personas de todo el territorio nacional entre el 5 y el 12 de mayo.

No obstante, un 76,3% de los encuestados prevé una disminución de su nivel general de gasto. "Este porcentaje es superior en 10 puntos a quien piensa que bajarán sus ingresos, lo que apunta a una mayor prudencia general en el consumo aunque no afecte tanto a los ingresos", afirma Contreras.

Asimismo, hay una leve reducción en el número de personas que afirman que bajará su capacidad económica entre la primera oleada del estudio (69,6%) y la segunda oleada (66,2%), lo que puede deberse, según el autor del estudio, a que hay un escenario algo menos incierto en esta fase con el inicio de la desescalada en estos días que el que había en marzo durante los primeros días del confinamiento. De hecho, el sentimiento de incertidumbre que en marzo se situaba en el 64%, ha bajado ligeramente al 61,5% de encuestados.

Sin embargo, destaca la diferencia entre el porcentaje de personas que reduciría su consumo y su capacidad económica: en marzo era de 5,5 puntos y, en mayo, esta diferencia ha subido a 10,1 puntos, casi el doble.

Asimismo, un 74,2% de los encuestados manifiesta que su presupuesto para actividades de ocio se verá reducido, y en un 37,3% de los casos bajará "mucho". Destaca también la caída en el presupuesto destinado a comer fuera del hogar, que prevén un 78,6% de las personas preguntadas.

Los mismo ocurre con los espectáculos, cuyo presupuesto se verá reducido en un 73,1% de los casos, con un 35,1% de los encuestados que afirma que su presupuesto para ello bajará mucho. Otra de las partidas que se verán más afectadas por los recortes es la compra de productos de lujo o productos Premium, con reducción por parte del 81,6% de los encuestados (el 55% bajará mucho).

Por otro lado, un 19,3% evitará entrar en las tiendas por miedo al contagio, mientras que un 68,2% no ve problema en ello. Un 81% de encuestados no pone inconveniente en que las tiendas admitan devoluciones, aunque un 10,3% no está de acuerdo con esta práctica.

Asimismo, el 28,2% dice que no se probará la ropa por miedo al contagio a diferencia de un 48,1% que sí lo hará, mientras que un 58,7% afirma que se sentirá seguro al saber que la ropa se desinfectará en la tienda, en contraposición a un 18,1%.

Además, según el estudio, un 52% de personas preferiría comprar en tiendas locales, un 36% prefiere comprar en 'online' y solo un 12% en gran superficie o centro comercial.

PREVISIONES Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

En relación con las previsiones particulares de los encuestados, sobre cuándo consideran que se volverá a una situación de relativa "normalidad", un 28,5% de personas opina que será a lo largo del 2020, aunque un 60% piensa que no será hasta 2021, incluso un 35% pospone esta vuelta a la normalidad a después de marzo de 2021. Un 11% no sabe qué contestar.

La recuperación de la economía hasta regresar a la situación previa al Covid-19 se estima en 2022 según un 34,7% de los encuestados, mientras que un 12% piensa que será en 2021 y el 41% piensa que será después de 2022.