Los comunes piden eliminar tres fondos que limitan la financiación catalana

La presidenta de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha lanzado este sábado una propuesta de financiación autonómica que plantea la eliminación de tres fondos -de suficiencia, de cooperación y de competitividad- que considera que "distorsionan" el reparto de recursos y perjudican a Cataluña.

Albiach ha presentado su propuesta en el Colegio de Periodistas de Cataluña, a dos días de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pronuncie una conferencia para marcar su estrategia de cara a los próximos tiempos.

La propuesta de financiación de los comunes, que Albiach desearía que Aragonès hiciese suya, es un "punto de partida" a negociar entre las fuerzas catalanas y se basa en tres pilares.

En primer lugar, Albiach sugiere crear una comisión de estudio en el Parlament donde se pueda trabajar una propuesta de financiación lo más unitaria posible.

En segundo lugar, defiende establecer un "suelo fiscal" en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, como el de patrimonio o el de sucesiones, para "acabar con la competencia desleal y los paraísos fiscales" dentro del propio Estado.

El tercer pilar es el "respeto al principio de ordinalidad", de manera que "los territorios que más aportan no acaben en la cola de recepción de recursos".

Eso podría conseguirse, según Albiach, con la eliminación de los fondos de suficiencia, de cooperación y de competitividad, que "solo generan distorsiones y agravios a territorios como Cataluña" y que, en cambio, "favorecen exclusivamente a territorios que sufren la despoblación".

La propuesta que a su entender debería defender el Govern en la mesa de diálogo con el Estado pasa, además, por "incrementar la autonomía financiera" de Cataluña y "desarrollar plenamente la Agencia Tributaria de Cataluña, consorciada con la Agencia Tributaria estatal", a través de una "ventanilla única".

Se trata, ha remarcado Albiach, de una propuesta de mínimos, que trasladará personalmente a Aragonès en la reunión que mantendrán el próximo jueves.

Albiach ha denunciado la "dejación de funciones del Govern" al no querer "liderar" una propuesta para reformar el actual sistema de financiación autonómica, "caducado desde el 2014".

El Ministerio de Hacienda hizo llegar a las comunidades autónomas unas bases para esa reforma que son, según Albiach, "insuficientes y contrarias a los intereses de los catalanes", porque establecen unas variables, como la despoblación, que no benefician a Cataluña.

La propuesta de Hacienda, ha advertido, "está hecha para favorecer a territorios como Aragón, Extremadura o las dos Castillas", pero no respeta el principio de ordinalidad, "no abre la puerta a elevar el grado de autonomía financiera", no ayuda a mejorar en transparencia y mantiene unos fondos que "destrozan la nivelación".

Por ello, según la líder de los comunes en el Parlament, el Govern de Aragonès debe buscar una "alianza mediterránea" con territorios con intereses parecidos, como la Comunidad Valenciana o Baleares, y "plantar cara al Madrid de Ayuso" en el debate sobre financiación.

Albiach, además, desaprueba la estrategia del Ministerio de Hacienda de plantear una "negociación multilateral", en la que el Estado tiene un "papel de mediador", porque este modelo "genera competencia desleal y agravios" entre territorios.

Sobre las relaciones entre los comunes y ERC, tocadas a raíz del desacuerdo en la reforma laboral, ha asegurado que "la pelota está en el tejado de Esquerra", a la que ve "cada vez más replegada en los posicionamientos de Junts".