Los coches de ocasión más vendidos en España

El mercado automovilístico no para de crecer, las marcas de coches no paran de sacar nuevos modelos y los ciudadanos quieren renovar sus garajes. Una alternativa cada vez más habitual a la hora de comprarnos un coche es acudir al mercado de ocasión si no se quiere hacer un fuerte desembolso por un coche nuevo o se prefiere un mejor equipamiento por el mismo coste. Opciones hay muchas para elegir. Después de consultar a OcasionPlus, uno de los referentes del vehículo de ocasión a nivel nacional, podemos decir cuáles son los coches seminuevos más vendidos en España en 2019.

Los cinco superventas en España en el mercado de ocasión en España en lo que llevamos de año tiene como líder el Renault Megane, seguido del Volkswagen Golf, el Ford Focus, el Seat Ibiza y el Seat León. El mercado de coches de ocasión, que tiene un volumen de ventas mayor que el de vehículos nuevos, tiene un precio medio de quince mil trescientos euros.

Cabe destacar que el precio varía dependiendo de la comunidad autónoma, y es que en Andalucía el precio medio de los vehículos de ocasión está en 14.384€, y concretamente en Sevilla el precio medio a la hora de adquirir un vehículo de ocasión es de 14.734 euros.

En 2020 el 41% de los españoles se plantea invertir en la adquisición de un coche, y de ese porcentaje, más del 65% tiene pensado comprar un vehículo de ocasión. Es por ello que OcasionPlus, como referente del mercado de compraventa de vehículos de ocasión, sigue con su expansión a nivel nacional, y acaba de abrir un nuevo centro en Sevilla, el primero en Andalucía. Además de los 5 coches más vendidos en España, en este centro podrás encontrar una gran variedad de vehículos.

El número de coches de ocasión vendidos en Andalucía el último mes ha sido de 34.324 coches, en su mayoría diésel y con una antigüedad superior a los 10 años, coincidiendo los superventas con los coches más vendidos en España, siendo el Renault Megane el líder, seguido del Seat Ibiza, El Volkswagen Golf, el Seat León y el Ford Focus.