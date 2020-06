Los bancos españoles piden que les dejen pagar dividendos en función de los méritos individuales

Las entidades financieras españolas quieren que el Banco Central Europeo (BCE) les deje retomar el pago de dividendos para recuperar la confianza de los accionistas, siempre y cuando la situación individual de cada uno así se los permita.

El presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), José María Roldán, se ha pronunciado así en una rueda de prensa telemática organizada este jueves, en la que ha reclamado a los organismos internacionales que no añadan presión extraordinaria a la situación y que se discrimine a los bancos con méritos para el reparto de beneficios.

"No es bueno el café para todos, no son buenas las soluciones paneuropeas y hay que discriminar en función de la situación de cada entidad", ha indicado Roldán, al tiempo que ha asegurado que el sector no se siente cómodo con estas medidas que los organismos internacionales europeos están anunciando sobre decisiones que la banca ya tomó de manera voluntaria.

En este sentido, el presidente de la patronal bancaria pide que no se estigmatice a una industria que necesita recuperar la confianza de unos accionistas que reclaman que el riesgo que están asumiendo sea retribuido, añadiendo que la vuelta a los dividendos debería hacerse en función de los resultados y los problemas a los que tenga que hacer frente cada entidad en los próximos meses.

EL BCE DEBERÍA DISCRIMINAR ENTRE ENTIDADES

Roldán ha asegurado que el BCE como supervisor conoce perfectamente la situación de cada entidad, por lo que debería ser esta institución la que discrimine y decida uno a uno, analizando la rentabilidad o la solvencia, entre otros parámetros. "Las circunstancias de cada banco son muy distintas", ha apostillado.

De esta forma, Roldán quiere que se eviten las reflexiones que están realizando muchos organismos sobre un sector muy sensible que está sufriendo de una volatilidad innecesaria. "Hay que reflexionar sobre el escaso valor de estas afirmaciones", ha indicado.

"La banca es consciente de su situación y por eso voluntariamente acertaron en no pagar dividendos. La banca española siempre ha sido bastante razonable, no creo que haga falta seguir metiendo presión extraordinaria, ya que la situación a la que se enfrentan ya es muy compleja", ha añadido.