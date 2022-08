Los abonos de Cercanías previos al gratuito podrán ser devueltos parcialmente

Los usuarios con abono multiviaje de Cercanías y Media Distancia adquirido antes de la gratuidad de estos trenes podrán seguir utilizando su título habitual con la vigencia con la que lo compraron, o solicitar la devolución de la parte proporcional.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE), que este jueves publica las condiciones de los abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia Convencional, que podrán adquirirse a partir del 24 de agosto y estarán vigentes entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

Los abonos Avant y AVE con un 50 % de rebaja se podrán comprar entre el 24 de agosto y el 31 de diciembre, para ser utilizados entre el próximo 1 de septiembre y el 31 de enero de 2023.

CERCANÍAS Y RODALIES

En el caso de los títulos multiviaje de los servicios de cercanías, el nuevo abono permitirá al usuario disponer de viajes ilimitados entre cualquier origen y destino de un núcleo concreto, y en su emisión se grabará el DNI del titular y/o su teléfono móvil.

Para ello, deberá anticipar una fianza de 10 euros, independientemente del origen o destino del trayecto, que será reembolsada una vez finalice el periodo de vigencia de esta medida siempre que se realicen 16 o más viajes en los cuatro meses.

En caso de no cumplir con los viajes mínimos, la fianza será considerada como una indemnización y no será devuelta al viajero.

Si el cliente ha obtenido el abono con tarjeta de crédito, la devolución se realizará de forma automática, mientras que si se ha hecho con pago en metálico, tendrá que solicitarla en las taquillas, oficinas de atención al cliente o en cualquier otro servicio habilitado.

A la fianza se le aplicará "exclusivamente" el descuento de familia numerosa, aclara el BOE.

Durante el tiempo de comercialización de este nuevo abono, se suspenderá la venta del resto de títulos habituales, si bien los que hayan sido adquiridos con anterioridad mantendrán la vigencia con la que hayan sido comprados y podrán utilizarse, o bien el cliente podrá solicitar la devolución de la parte proporcional.

Todos los clientes podrán obtener el abono en las taquillas, máquinas autoventa y mediante la aplicación móvil de Renfe Cercanías, excepto en los núcleos de ancho métrico y de ancho convencional de Asturias y Santander, donde solo lo podrán adquirir físicamente.

MEDIA DISTANCIA

En Media Distancia Convencional, las condiciones son similares, si bien fijan disponer de un abono distinto por cada trayecto.

El cliente deberá abonar un importe de 20 euros, en concepto de fianza, que será reembolsado siempre que se realicen 16 viajes o más en el periodo de validez.

No obstante, en la línea de Media Distancia Villarrubia-Córdoba-Rabanales-Alcolea se aplicará la estipulada para los títulos de Cercanías (10 euros).

La fianza también será de 10 euros entre cualquiera de las estaciones que configuran los núcleos de Rodalies de Lleida, Tarragona y Girona.

ABONOS AVANT

Los servicios Avant OSP, de obligación de servicio público, contarán con un descuento del 50 % para los usuarios recurrentes, sobre los títulos multiviaje Avant -Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45- que se vendan desde el 24 de agosto para ser utilizados entre el 1 de septiembre y el 31 de enero de 2023.

Los adquiridos con anterioridad cuyos viajes se utilicen durante el periodo de los descuentos podrán solicitar la devolución del 50 % de cada desplazamiento realizado en esas fechas.

En estos servicios, los descuentos de familia numerosa y otros organismos se aplicarán tras la rebaja del 50 %.

TITULOS DE ALTA VELOCIDAD

Además, Renfe Viajeros comercializará un nuevo abono nominativo, con origen/destino en trayectos en los que el tiempo de viaje sea inferior a 100 minutos, no sea de obligación de servicios públicos-Avant y no se encuentre en líneas con acuerdos marco de capacidad firmados.

Será válido para 10 viajes, en ambos sentidos, entre el origen y destino solicitado, y se comercializará con un 50 % de descuento sobre la tarifa de la Tarjeta Plus 10 Normal Avant para ese trayecto y en categoría estándar, siendo de aplicación el descuento de familia numerosa.