Lorenzo Amor (ATA) cree que la subida del SMI a 950 euros es "el daño menos malo" para los autónomos

El vicepresidente de CEOE y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, considera que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 950 euros aprobada este miércoles es "el daño menos malo" que los autónomos se pueden encontrar.

Amor ha constatado que, tras el alza del año pasado del 22% del salario mínimo, cualquier nueva subida "no les gusta", aunque sí ha admitido que los salarios tienen que subir, en cualquier caso menos de los 1.000 euros inicialmente propuestos.

Por ello cree que, frente a esa propuesta inicial por parte de los sindicatos y de Unidas Podemos, uno de los dos socios del actual Gobierno, elevarlo a 950 euros "es el daño menos malo que se podía encontrar".

No obstante, Amor ha valorado positivamente que no se haya hecho "por decretazo", sino que "se haya escuchado a quien cobra y paga las nóminas". "Esperemos que esto venga ocurriendo a lo largo de toda esta legislatura y que no haya decretos en los próximos meses", ha señalado.

Por el contrario, espera que haya "grandes acuerdos y consensos", en la línea en la que se ha aprobado esta vez el nuevo salario mínimo a aplicar ahora, lo que supone en torno a un 5,5% más que el aplicado el año pasado.

Asimismo, Amor ha recordado que el 41% de los trabajadores autónomos se encuentran en el SMI, por lo que ha pedido que este alza se tenga en cuenta también en los contratos públicos que éstos mantienen con las administraciones.