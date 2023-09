Loreen sobre el 'caso Rubiales': "Es importante cuando cosas así suceden, porque luego hay una conversación y cambios"

VÍDEO: Enlace a archivo de vídeo disponible al final del texto.

De ascendencia marroquí, la artista sueca recuerda que los afectados por el terremoto necesitan ayuda económica tras la catástrofe

La artista sueca ganadora de Eurovisión 2023, Loreen, defiende la importancia de casos como el del beso no consentido del ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso. "Es importante cuando cosas así suceden, porque luego hay una conversación y cuando hay una conversación, hay cambios", afirma.

En una entrevista concedida a Europa Press, coincidiendo con su participación este sábado 23 de septiembre en el Festival Brava Madrid, la dos veces ganadora de Eurovisión sostiene que "cuando la gente dice: 'Espera un minuto, ¿qué está pasando? Esto no está bien', el cambio está a punto de suceder".

De ascendencia marroquí, Loreen se muestra "agradecida" por que su familia no se haya visto afectada por la catástrofe del terremoto de magnitud 6,8 en la escala abierta de Richter que sacudió Marruecos el pasado 8 de septiembre, dejando miles de fallecidos y heridos.

En este sentido, explica que sus familiares no se han visto afectados porque viven "un poco más al norte" de la zona afectada por el terremoto por lo que "todo el mundo está bien", pero al mismo tiempo se muestra "triste" por la tragedia. Así, afirma que es "hora de ayudar", tratando de conectar a la gente con Cruz Roja y otras organizaciones porque "necesitan donaciones". "Necesitan dinero", subraya, al tiempo que señala que "es la manera más fácil y rápida de hacer algo".

Por otro lado, la última ganadora del Festival de Eurovisión asegura que "en absoluto" imaginó que ganaría el certamen europeo en dos ocasiones (2012 con su éxito electropop 'Euphoria' y 2023 con el tema 'Tattoo'). "No pensé en la competición durante mucho tiempo", asegura, para después detallar que sentía que ese era un enfoque equivocado. Así, declara que su mente estuvo "muy enfocada" en su "creatividad" y en la "gente". "Estas dos cosas son importantes para mí", insiste. "Ganar, perder" no le interesa.

Tras su última victoria en Liverpool, la próxima edición del Festival de Eurovisión se celebrará en la ciudad de Malmö (Suecia), los días 7, 9 y 11 de mayo. El evento contará con la participación de Loreen como ganadora. Preguntada sobre si ya sabe cómo sorprenderá al público, comenta que tiene "ideas", pero que aun falta tiempo. "Probablemente va a ser genial", dice.

LA "PODEROSA" BLANCA PALOMA

Respecto a la última representante de España en el festival, Blanca Paloma, la artista sueca asegura que "es una mujer poderosa" y "una de las mejores cantantes de Eurovisión". Además, añade que, para ella, "es un trabajo impresionante el que hace al representar su cultura". "Es una creadora increíble", considera Loreen, que respeta a la española y su "creatividad".

Asimismo, Loreen habla sobre el veto a Rusia y la victoria de Ucrania en 2022 con motivo de la invasión rusa. Según reconoce, que los ucranianos se alzaran con la victoria le hizo "feliz", porque siente que "la gente que vota por Ucrania también está tomando una posición", diciendo que no creen en esta guerra. "Esto es muy importante. Esto es la gente dando su punto de vista sobre las cosas", explica, para después añadir que la música "es más grande" y "más poderosa" que la política.

Sobre si participaría por tercera vez en Eurovisión, Loreen no lo descarta. "El año pasado, cuando me preguntaron ¿Vas a participar en Eurovisión? Yo dije no y ahora estoy aquí". Así, la artista argumenta que sintió "con cada célula" de su cuerpo que quería contar algo y "sabía exactamente lo que quería decir", así que "tal vez" esté en una nueva edición.

Finalmente, Loreen, que espera poder traer a España su próximo tour porque le "encanta" el país, estrenará en octubre su nuevo single, que tiene "mucha energía" e influencias norteafricanas, como tiene 'Tattoo'.

Contenido multimedia:

Vídeo: Loreen: "Blanca Paloma es una mujer poderosa"

Duración: 10:01

