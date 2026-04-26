Loli Torre, experta inmobiliaria: “Mucha gente desconoce que tras concederte una hipoteca necesitas ahorros para notaría, registro y Hacienda: entre un 8% y 12% en España”

La pregunta sobre si es posible comprar una casa en España con un sueldo de 1.300 euros al mes es una de las más recurrentes entre quienes aspiran a ser propietarios. La experta inmobiliaria Loli Torre ha arrojado luz sobre esta cuestión, desgranando los números para ofrecer una respuesta clara: sí, es posible, pero con una planificación financiera rigurosa. Según la experta, la clave está en entender las limitaciones y los costes reales más allá de la cuota mensual.

Cargando…

La regla de oro del banco: el 35%

El primer paso para saber si la compra es viable es calcular la cuota mensual máxima que una entidad bancaria permitirá. Por norma general, los bancos establecen que la carga financiera no debe superar el 30% o 35% de los ingresos netos mensuales. Para un salario de 1.300 euros, esto significa que la cuota de la hipoteca no puede exceder los 390 euros al mes. "El banco no te va a permitir destinar más del 30% o 35% a la cuota mensual", señala Torre.

vivieda

A partir de esta cifra, la experta utiliza una fórmula simplificada para obtener una estimación del capital que el banco estaría dispuesto a prestar. El cálculo revela que, con una cuota de 390 euros, un comprador podría acceder a una hipoteca aproximada de 97.500 euros. Sin embargo, este importe no se corresponde con el precio final de la vivienda que se puede adquirir.

Sí, puedes comprar vivienda con un sueldo de 1.300 euros al mes, pero necesitas tener ahorro" Loli Torre Experta inmobiliaria

La financiación y los gastos imprevistos

Aquí entra en juego el porcentaje de financiación. Las entidades bancarias no suelen financiar el 100% del valor de tasación o compraventa, sino que por lo general conceden el 80% del valor. Esto implica que la hipoteca de 97.500 euros permitiría comprar una propiedad con un coste máximo de 121.875 euros. La diferencia, que asciende a 24.375 euros, debe ser aportada por el comprador como entrada.

Pero los ahorros necesarios no terminan ahí. Loli Torre advierte sobre un aspecto que muchos compradores desconocen o subestiman: los gastos asociados a la compraventa. Estos costes, que incluyen notaría, registro e impuestos como el de Transmisiones Patrimoniales, suelen oscilar en España entre un 8% y un 12% del precio de la vivienda, dependiendo de la comunidad autónoma.

Canva Hipoteca

Es importante tener claro cuánto te puedes gastar antes de ponerte a mirar" Loli Torre Experta inmobiliaria

El ahorro total que realmente necesitas

Sumando la entrada y los gastos adicionales, la cifra total de ahorro requerida se eleva considerablemente. Según los cálculos de la experta, para una vivienda de 121.875 euros, el comprador necesitaría tener un importe total ahorrado de aproximadamente 35.000 euros. "Conclusión, sí puedes comprar vivienda con un sueldo de 1.300 euros al mes, pero necesitas tener ahorro y no mirar viviendas que superen los 121.875 euros", afirma Torre.

Por tanto, la viabilidad de la operación depende menos del sueldo mensual y más de la capacidad de ahorro previo. La recomendación final de la experta es clara y directa, y busca evitar futuras frustraciones a los potenciales compradores. "Y eso no siempre es tan fácil, por eso es importante tener claro cuánto te puedes gastar antes de ponerte a mirar", concluye. Una buena planificación financiera es, en definitiva, el pilar fundamental para adentrarse con éxito en el sector inmobiliario en España.