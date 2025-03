La lluvia no evita una masiva protesta por tierra y mar contra Altri y la mina de Touro

A Pobra do Caramiñal (A Coruña), 22 mar (EFE).- Varios miles de personas se concentraron este sábado en la localidad coruñesa de A Pobra do Caramiñal para mostrar su rechazo a la macrocelulosa que la compañía portuguesa Altri quiere ubicar en Palas de Rei (Lugo) y para oponerse a la reapertura de la mina de cobre de Touro (A Coruña).

La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, convocante de la manifestación, sostiene que ambos proyectos comprometen el agua del río Ulla y de la ría de Arousa por ser altamente contaminantes, además de poner en peligro la viabilidad del sector agro-ganadero a muy largo plazo.

La manifestación por tierra ha transcurrido desde el puerto de la localidad hasta la playa de O Areal, mientras que embarcaciones pesqueras de distinto tamaño se han concentrado en la Ensenada do Caramiñal, en una jornada con una densa bruma en el mar.

La multitudinaria respuesta social a ambos proyectos se produce pocos días después de que el Gobierno gallego del Partido Popular haya dado el visto bueno a la declaración de impacto ambiental en el caso de la celulosa de Altri para ubicarse en la comarca lucense de A Ulloa.

La marcha partió de la lonja del puerto de A Pobra "en defensa de nuestro de mar y de nuestra tierra", como se podía leer en una de las pancartas. En otra, que abría la manifestación, se proclamaba la oposición social a ambos proyectos: "No a Altri, no a la mina de Touro-O Pino".

El presidente de la plataforma convocante de la manifestación, Xaquín Rubido, ha afirmado que la respuesta social de hoy es una llamada de atención a las autoridades europeas y al Gobierno presidido por Pedro Sánchez para que no facilite financiación pública a la iniciativa empresarial portuguesa.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, y el secretario general del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, han acudido a esta movilización para, junto al movimiento social, mostrar su rechazo a este proyecto.

Pontón ha pedido que se escuche a la "inmensa marea de dignidad que está diciendo Altri no, Galicia sí", mientras que Besteiro ha indicado que "no es un proyecto sostenible ni un proyecto de futuro; es simplemente una gran mentira".

En declaraciones a los periodistas, el presidente de la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ha pedido la dimisiones del conselleiro del Mar y de las conselleiras de Medio Ambiente y de Industria del Gobierno gallego, presidido por Alfonso Rueda.

"Pensamos que la Xunta tiene que cambiar de rumbo, y Rueda es el responsable", ha afirmado.

Rubido ha denunciado que la concesión a la macrocelulosa de Altri es de 75 años y de 90 años en el caso de la mina de cobre de Touro, además de alertar de que el enorme consumo de agua disminuye el caudal del río Ulla y aumenta el impacto de vertidos, comprometiendo su calidad.

La plataforma critica, además, que el Gobierno presidido por Rueda "no soluciona nuestros problemas, están generándonos más para echarnos de la ría y privatizar el mar".

La portavoz nacional del BNG, por su parte, ha acusado de "traición" al Gobierno de Alfonso Rueda, al que pidió que "escuche a esta marea de dignidad y que rectifique, porque el PP, cuando se trata de Galicia, sólo acierta cuando rectifica".

"Hay una pregunta que aún no nos respondió el señor Rueda. Altri es una empresa portuguesa, si la macrocelulosa es tan estupenda por qué no la quieren en Portugal", ha dicho Pontón.

"Rueda mira al franquismo industrial. En 1963 Franco impuso a golpe de bayoneta a Ence en Pontevedra y en 2025 el señor Rueda quiere imponernos a Altri en la comarca de A Ulloa contaminando la ría de Arousa. Ya deshicieron la ría de Pontevedra y no vamos a permitir que ese sea el futuro de la ría de Arousa; la ría más productiva del mundo", ha afirmado.

Goméz Besteiro, líder de los socialistas gallegos, ha denunciado "la gran mentira del Partido Popular" al referirse al proyecto de Altri, "que no es sostenible para Galicia y que no encaja en nuestro modelo productivo", ha destacado.

"Una gran mentira desde el principio, cuando se nos planteó como una factoría de fibras bioecológicas y donde al final lo que sabemos es que es una gran macrocelulosa", y con muchos menos empleos de los anunciados inicialmente, ha criticado Besteiro.

"El PP hizo de verdadero agente comercial de este proyecto y no veló por los intereses de los gallegos y de las gallegas. No es un proyecto sostenible, no es un proyecto de futuro y, por lo tanto, lo que queremos es denunciar la gran mentira de Altri y del Partido Popular", ha concluido el político socialista.

Por su parte la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, ha acusado este sábado al BNG de movilizar a la ciudadanía para protestar contra la celulosa que Altri quiere implantar en Palas (Lugo) y al PSdeG de comprar el discurso y colaborar.

Sobre manifestaciones como la celebrada este sábado en A Pobra (A Coruña), esta representante autonómica ha dicho que son acciones reivindicativas "lideradas y animadas por parte del BNG". "Creo que nada nuevo bajo el sol; es comunismo del siglo XXI", ha asegurado en un audio facilitado a la prensa.