La llegada de turistas a España batió un nuevo récord en 2019: 83,7 millones

El Ministerio de Industria, Turismo y Consumo estima que en el año 2019 se alcanzaron los 83,7 millones de turistas internacionales llegados a España, un 1,2 % más que en 2018, lo que supondrá el séptimo récord consecutivo en este indicador.

La ministra Reyes Maroto ha hecho este lunes balance del sector turístico en 2019 en los días previos al comienzo de la feria internacional de turismo Fitur 2020 y ha señalado que, además, el gasto turístico al cierre de 2019 habría rozado los 92.337 millones de euros, un 2,9 % más que en 2018, con lo que también marca un nuevo récord histórico.

Maroto ha atribuido el crecimiento sostenido en 2019 de la actividad turística a que Asia y Estados Unidos han permitido compensar el descenso de mercados tradicionales, como Alemania y Reino Unido. Los datos de 2019, todavía provisionales, están en línea con los que arrojaron hasta noviembre las encuestas de llegada de turistas internacionales, Frontur, y de su gasto, Egatur. En ese periodo, llegaron 79,4 millones de turistas internacionales (1,2 % más que hasta noviembre de 2018), con un gasto de 87.265 millones de euros (un 3 % más).

Maroto ha atribuido la mejora en diciembre a que la crisis provocada por la quiebra del turoperador británico Thomas Cook se ha corregido más rápido de lo previsto, a la buena comunicación sobre la situación en Cataluña tras la sentencia del procès y al efecto positivo de la cumbre por el clima COP 25 que se celebró en diciembre en Madrid.

También ha subrayado en el último año el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector ha crecido en 75.026 trabajadores, rozando los 2,4 millones, un nuevo máximo histórico en la serie del mes de diciembre, y el turismo ha pasado a suponer el 12,4 % del total de los trabajadores afiliados en España.

El empleo en el sector turístico tuvo un crecimiento interanual del 3,2 % en 2019, año en el que, ademas, se han convertido en indefinidos un total de 51.522 contratos temporales en fraude de ley en el sector de hostelería y se ampliaron las jornadas de trabajo de 32.587 contratos a tiempo parcial. La ministra ha destacado que 90.681 trabajadores de la hostelería han visto mejoradas sus condiciones desde la aprobación del Plan Director por un Trabajo Digno.

Maroto ha indicado que ésto es una prueba de que el crecimiento económico no está reñido con la justicia social y respecto a la incidencia que pueda tener la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) en el empleo en el sector, ha recordado que en 2019 ya se elevó en un 22 % y ese año se han incrementado los afiliados a la Seguridad Social en más de 75.000. En este sentido, ha dicho que la subida del SMI no sólo no ha lastrado al sector turístico, sino que "lo ha reforzado como un vector de creación de empleo". Maroto ha señalado que el turismo va a ser una prioridad en la agenda del Ejecutivo y que la diversificación de destinos y productos también lo será, a fin de atraer visitantes a España durante todo el año.

También ha señalado que se seguirá profundizando en atender a fenómenos como las viviendas de uso turístico y ha afirmado que el Gobierno quiere ir más allá del cambio que se adoptó en la Ley de Arrendamientos Urbanos y en la de Propiedad Horizontal, pues aunque está disminuyendo el número de viviendas turísticas, ello no significa que el fenómeno esté controlado. La ministra ha dicho también que no cree que el turismo haya tocado techo en España ni da por agotado el turismo vacacional, aunque sy Ministerio pone el foco en la calidad.