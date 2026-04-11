Laura Lobo, abogada: “Nadie está obligado a notificarte que eres heredero si lo desconoces; por tanto, eres tú quien debe realizar las investigaciones necesarias”

Una de las grandes dudas en el ámbito de las sucesiones es qué ocurre cuando una persona es nombrada heredera pero no tiene conocimiento de ello. La creencia popular es que algún organismo oficial o el propio notario se encargará de notificarlo, pero la realidad es muy distinta. La abogada experta en familia y herencias, Laura Lobo, ha lanzado una advertencia clara al respecto: la responsabilidad de iniciar los trámites recae exclusivamente en el posible beneficiario.

Nadie tiene la obligación de avisarte si eres heredero, pero no lo sabes, ni siquiera el notario" Laura Lobo Abogada experta en herencias

Según explica la letrada, no existe ninguna obligación legal que fuerce a un notario o a cualquier otra entidad a buscar y avisar a un heredero. "Nadie tiene la obligación de avisarte si eres heredero, pero no lo sabes, ni siquiera el notario", señala Lobo. Por lo tanto, es fundamental que la persona que sospeche que puede ser beneficiaria de una herencia sea quien tome la iniciativa para realizar las investigaciones necesarias y poder iniciar los trámites.

La excepción: cuando hay coherederos

El escenario cambia cuando existen otros coherederos. En estas situaciones, la experta aclara que la situación es diferente. Si los demás herederos necesitan que el resto de beneficiarios participen en la tramitación de la herencia, serán ellos quienes se pongan en contacto. En ese momento, "sí que te notificarán pidiéndote que aceptes o renuncies a la herencia", comenta la abogada. Este contacto se produce por una necesidad práctica, ya que el consentimiento de todos los implicados suele ser indispensable para avanzar en el proceso.





El heredero único, el caso más complejo

Sin embargo, la situación más complicada se presenta cuando solo existe un heredero único. Al no haber otras personas interesadas en el reparto de los bienes, la probabilidad de que alguien se ponga en contacto con el beneficiario es prácticamente nula. En este caso, la iniciativa personal no es solo importante, sino imprescindible para no perder el derecho al legado.

Imagínate que solamente fueras heredero único. En ese caso, nadie tendría por qué avisarte" Laura Lobo Abogada experta en herencias

Laura Lobo insiste en este punto para subrayar la vulnerabilidad del beneficiario que no tiene noticia de su condición. "Imagínate que solamente fueras heredero único. En ese caso, nadie tendría por qué avisarte, tienes que ser tú el que tenga conocimiento de ello", concluye. Sus palabras resaltan una realidad poco conocida del derecho de sucesiones: el sistema no busca activamente a los herederos, sino que espera que estos reclamen lo que es suyo, lo que obliga a los ciudadanos a estar informados y actuar por cuenta propia.

Lobo señala que es fundamental realizar estas comprobaciones por iniciativa propia, ya que si no se actúa, el patrimonio del fallecido podría quedar sin reclamar o ser gestionado por otros herederos. Además, los plazos para aceptar o renunciar a una herencia no son fijos y pueden depender de distintos factores, como el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones cuyo plazo general, según el BOE, es de seis meses desde el fallecimiento para su liquidación.

“La responsabilidad de averiguar si eres heredero recae sobre ti; nadie lo hará por ti”, concluye la abogada, insistiendo en la importancia de estar atentos y, ante cualquier duda, consultar siempre con un profesional.