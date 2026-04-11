Laur, camionero: “En julio cobré 2.589,47 € más 456 € en dietas. La retención de IRPF fue del 19,08%, aquí me han pegado un buen palo”

“Os he mentido, soy un mentiroso, un fantasma”. Con esta franqueza arranca el vídeo de Laur, un camionero que ha decidido dar un paso al frente y hacer públicas sus nóminas. Cansado de los comentarios en redes sociales que lo acusaban de falsear la realidad del sector, ha publicado un vídeo donde detalla, mes a mes, lo que gana como chófer asalariado realizando rutas locales, un trabajo que le permite dormir todos los días en su casa. Su objetivo: demostrar con datos que en el transporte todavía existen buenas empresas y condiciones dignas.

Las cifras reales: nómina a nómina

A lo largo de casi todo el año, el sueldo neto de Laur ha oscilado principalmente entre los 2.300 y los 2.700 euros. El desglose que muestra en su vídeo comienza en enero, con un ingreso de 2.336,59 euros y una retención de IRPF del 16,73%. Esta tónica se mantiene en los meses siguientes, como en marzo, cuando cobró 2.361,53 euros, o en abril, con 2.336 euros. La excepción fue febrero, con 1.411 euros. En todos estos meses, las dietas se situaron en unos 456 euros.

Canva Camionero con el volante

A partir de la segunda mitad del año, sus ingresos experimentan una subida. En junio, su nómina alcanzó los 2.660,31 euros, mientras que en julio y agosto se mantuvo en 2.589 euros y 2.492 euros, respectivamente, aunque con un aumento en la retención de IRPF al 19,08%. El mejor mes fue octubre, con un sueldo neto de 2.711,38 euros. En noviembre, el último mes registrado, la cifra fue de 2.561,24 euros. “Esto es lo que llega a mi bolsillo”, aclara, subrayando que son las cantidades netas.

Los chóferes tenemos la sartén por el mango" Laur Camionero

Más allá del sueldo: calidad de vida

Laur insiste en que su intención no es presumir, sino concienciar. Quiere enseñar a otros que es posible compaginar el camión con la vida personal. “Subí vídeos de que me daba tiempo de ir al gimnasio, me daba tiempo a desayunar con la novia, me daba tiempo a hacer muchas cosas”, explica. Para él, es la prueba de que se pueden tener buenas condiciones laborales y una buena vida sin necesidad de hacer rutas internacionales que obligan a pasar noches fuera de casa.

EFE/ Eliseo Trigo Un camionero en A Coruña

El camionero también matiza que su salario está condicionado por varios factores. Trabaja en Madrid, una de las zonas donde mejor se paga junto al País Vasco y Barcelona. Además, la retención de IRPF es clave. “Hay compañeros míos que se plantan en los 3.000 euros todos los meses haciendo local regional, ¿por qué? Pues porque tienen hijos, tienen tal, les quitan menos IRPF”, detalla. Su propia trayectoria muestra una evolución: empezó cobrando 1.700 euros con un camión rígido y, tras una subida y su paso al tráiler, ahora se sitúa en torno a los 2.500 euros netos.

Hay buenos trabajos a día de hoy en el transporte, solo es cuestión de buscar" Laur Camionero

Un mensaje para el sector

El vídeo de Laur es también una llamada de atención para sus compañeros de profesión. Les anima a no conformarse con trabajos precarios. “Ahora mismo los chóferes tenemos la sartén por el mango. Te puedes ir a trabajar a la empresa que te dé la gana”, afirma con rotundidad. Su consejo es claro: si las condiciones no son buenas, hay que buscar una alternativa y no convertirse “en amargados”.

Reitera que, aunque hay mucha “piratería” en el sector, existen oportunidades excelentes. “Hay buenos trabajos a día de hoy en el transporte, solo es cuestión de buscar, no amargarse y no estancarse”, concluye. Para Laur, la responsabilidad final recae en el propio trabajador: “Si te quedas en una empresa donde no dan un duro por ti, el problema lo tienes tú, no la empresa”.