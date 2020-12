Lasquetty cree que quieren subir impuestos en Madrid para que "no se note que la izquierda castiga a los ciudadanos"

El consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, ha sostenido que cree que quieren subir impuestos en Madrid para que "no se note que la izquierda castiga a los ciudadanos con sus impuestos y peores servicios públicos".

Así lo ha expresado el consejero regional en el Pleno de la Asamblea de Madrid, durante su intervención en una interpelación presentada por el PSOE. Lasquetty cree que la izquierda quiere que "no se note que un modelo liberal si funciona y un modelo socialista no".

"No ha funcionado nunca y no va a funcionar ni aunque ustedes les prohíban a los de al lado hacer una política diferente de la suya", ha lanzado. Para Lasquetty, eso sería "freír a impuestos a los madrileños". Además, ha defendido que en Madrid no hay "dumping fiscal" porque en España hay un sistema en el que todos tienen "las mismas reglas".

Lasquetty ha remarcado que la reducción de impuestos en la Comunidad de Madrid comenzó en 2004, con la expresidenta Esperanza Aguirre, y se han ido sucediendo todos los años. Según ha defendido, las rebajas han ido acompasadas de las obligaciones de la autonomía. "El dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos. No las elites, la gente", ha remarcado.

El titular de Hacienda ha destacado que Madrid es "la región donde menos impuestos se paga y la más competitiva". Así, ha incidido en que desde que empezaron a bajar los impuestos los madrileños se han ahorrado 48.000 millones de euros en el pago de impuestos.

Para Lasquetty, estas políticas han generado "crecimiento económico", se han generado empleos y se han impulsado "oportunidades para millones de personas". Asimismo, ha defendido que la baja fiscalidad también ha tenido el efecto de no haber hecho perder la recaudación.

MADRID TIENE "EL SISTEMA FISCAL MÁS INJUSTO DE ESPAÑA", DICE PSOE

El diputado del PSOE Fernando Fernández ha señalado que la Comunidad ha creado "el sistema fiscal más injusto de toda España" y en estos momentos "necesitan más que nunca servicios públicos consolidados". "Queremos lo mejor para Madrid. No vamos a exigir más esfuerzos a la clase media y trabajadora. Sería más justo pedir más a las clases con rentas más altas", ha sugerido.

A continuación, la diputada de Unidas Podemos-IU Sol Sánchez ha indicado que en Madrid "no es donde menos impuestos se pagan" sino que es "donde menos impuestos pagan los que más tienen". "Madrid es un foco de 'dumping fiscal' para el resto del Estado y una guarida fiscal bendecida por todos ustedes del PP. Paraíso fiscal para unos pocos", ha lanzado.

Por su parte, la parlamentaria de Vox Ana Cuartero ha instado al Gobierno regional a enfrentarse al comunismo y no subir los impuestos en la región, con ayudas para la compra de vivienda social y deducciones en el IRPF.

Por último, el diputado de Más Madrid Alberto Oliver ha criticado a la Comunidad que cuando hablan de modelo fiscal y de que Madrid es "la más solidaria" están omitiendo que "son todos los españoles los que están financiando las rebajas fiscales de Madrid y que la supuesta solidaridad es el vaciamiento del patrimonio del conjunto del país".