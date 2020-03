Las viviendas y apartamentos turísticos registran una caída en las reservas por el coronavirus

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) está registrando un descenso en las reservas durante el mes de marzo, aunque todavía no es cuantificable porque no ha terminado el mes, debido a la propia decisión de las personas de no viajar y a las reducciones en los vuelos por parte de varias aerolíneas ante la extensión del coronavirus, según ha informado.

El presidente de Fevitur, Tolo Gomila, ha señalado, no obstante, que quieren enviar "un mensaje tranquilizador a las personas y familias que viajarán en Semana Santa", además de recomendar que se sigan las recomendaciones del Ministerio de Sanidad para evitar que la situación se alargue en el tiempo.

Asimismo, desde la federación señalan que, en el caso de que "este escenario anómalo" se prolongase en el tiempo, esperan que el Gobierno "active los mecanismos necesarios sobre el turismo como principal sector de la economía de España".