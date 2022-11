El 73% de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital presentadas en 2021 fueron rechazadas, ¿qué está fallando?

En mayo de 2020, el Gobierno aprobaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, más de dos años después, la ayuda sigue sin llegar a los hogares que más lo necesitan, un alto porcentaje de solicitudes son rechazadas, el 73% en 2021, y de los más de 855.000 hogares que el ejecutivo había previsto que pudieran beneficiarse, poco más de la mitad han recibido la prestación, unos 523.000.

Este ingreso nación con la finalidad de garantizar un nivel mínimo de renta mediante la cobertura de la diferencia existente entre la suma de los recursos económicos de cualquier naturaleza de que disponga la persona o el hogar beneficiario y la cuantía de renta garantizada para cada supuesto, pero este objetivo no está cumpliéndose de la manera esperada.

Los trabajadores de la Seguridad Social se concentran este viernes a las puertas del ministerio que dirige José Luis Escrivá para denunciar el fracaso del IMV. Se quejan de la incapacidad de gestión del ministerio y de la falta de personal. En un primer momento, la prestación se asigna para su trámite a la Seguridad Social, y a ella se dedica, en exclusiva, un autobús que recorre España en busca de posibles beneficiarios.

Pues bien, según señalan los sindicatos, esta prestación está gestionada, además de por el personal de la Seguridad Social, por 1.050 interinos "que precipitadamente se contrataron para dedicarse a ello en exclusiva" y para los que, según denuncian, "el Ministerio no tiene nada previsto cuando termine su contrato, produciéndose el cese como muy tarde en septiembre de 2023, perdiéndose su especialización y la inversión en formación que se ha hecho con ellos".

Qué está fallando en la asignación del IMV

Pero, ¿qué está fallando en la asignación de estas ayudas? Por un lado, hay hogares que, aún pudiendo percibirlo, no lo solicitan. Unos 400.000 en 2021, según la AIReF, la entidad que audita nuestras cuentas públicas. Es el llamado efecto 'non take up' y para atajarlo haría falta algo más que meras campañas de información, nos dicen los expertos consultados. Por otro lado, hay un alto porcentaje de solicitudes denegadas en su mayoría por errores administrativos o por superar por poco el límite de renta.

Ángel Martínez es analista del centro de políticas económicas 'EsadeEcPol' y ha explicado a COPE cómo podría revertirse la situación: "redefinir los requisitos con el fin de que estas personas que cumplen perfectamente los requisitos de renta no se le rechace y tengan que ir luego al padrón para modificar su situación y volver a hacer la petición, esperar otros meses, todo lo que sea automatizar el proceso para evitar esos trámites hasta cierto punto absurdos es lo que va a hacer que pasemos de 60% de tasa de cobertura a un porcentaje mucho mayor".