Las peores previsiones económicas del BCE inundan de pesimismo los mercados

La Bolsa ha abierto la sesión del viernes como cerró la del jueves, con números rojos y con más miedo que vergüenza. El índice Ibex 35 pierde un 0,9 por ciento tras las primeras operaciones del día. Se coloca en 9.170 puntos, cuando ayer mismo, en los mejores momento, legó a superar los 9.350. En muy pocas horas se ha deteriorado el aspecto del mercado. A falta del cierre de hoy, la Bolsa ha perdido un 1 por ciento en esta semana y ha reducido su ganancia en el conjunto del año del 9 al 7 por ciento.

Ayer se desplomaron las acciones de las entidades financieras y cayó el euro tras las peores previsiones económicas que maneja el Banco Central Europeo. El euro pasó en un santiamén de 1,13 a 1,12 dólares. Hoy la moneda común aguanta en ese nivel. Además, el BCE ha retrasado una subida en el precio del dinero al menos hasta finales de año y ha anunciado nuevas inyecciones de liquidez para el sector financiero, pero a partir de septiembre. El horizonte de más tiempo con tipos cero ha golpeado con mucha dureza a los bancos. Un nuevo golpe para un sector que se encuentra muy presionado. Los bancos españoles perdieron ayer más de 5.000 millones de euros en capitalización bursátil. Hoy continúa la sangría.

Por el contrario, la promesa de más tiempo con el precio del dinero muy bajo ha beneficiado a las empresas con mayor endeudamiento, como Telefónica y las eléctricas. De hecho, Iberdrola y Naturgy, la antigua gas Natural, han tocado máximos históricos, lo que justifica que hoy reciban algunas ventas por parte de los inversores que realizan beneficios. Pero son ventas muy suaves.

Los mercados cuentan hoy con otro condicionante negativo, como es el deterioro de la balanza comercial de China, lo que ha generado una preocupación añadida entre los inversores. Las exportaciones chinas se han desplomado un 20 por ciento en el mes de febrero. El superávit comercial chino se ha quedado en apenas 4.100 millones de euros, frente una lectura anterior de 39.000 millones. La bolsa de Shanghai ha respondido como un resorte con una caída del 4 por ciento y la de Tokio ha perdido un 2 por ciento.

A primera hora se ha conocido que los pedidos a fábricas se han contraído un 2,6 por ciento en Alemania, frente al crecimiento de 9 décimas del mes anterior. Es un nuevo síntoma de que la actividad económica se está enfriando muy rápidamente en el corazón de Europa. Los inversores han pasado de temer un enfriamiento económico a sopesar la posibilidad de una recesión en toda regla.

Ahora los inversores vuelven sus ojos al otro lado del Atlántico. Esta tarde, a las dos y media hora española, se publicarán las cifras de paro de Estados unidos. Los analistas esperan que la tasa se reduzca del 4 al 3,8 por ciento. Creen que la economía estadounidense generó el mes pasado en torno a 170.000 empleos no agrícolas, frente a los 300.000 contabilizados en enero. Los bolsistas esperan por tanto un dato razonablemente bueno, pero también cruzan los dedos deseando que no hay sorpresas negativas, porque las Bolsas en las últimas horas han mostrado una gran fragilidad y quizá no pudieran encajar bien el golpe.

El dinero busca refugio en la deuda pública alemana, que ha subido de precio y ha reducido su rentabilidad. Los bonos alemanes a diez años ofrecen ya una rentabilidad inferior al 0,1 por ciento, 0,06 por ciento, concretamente esta mañana. A ese mismo plazo las obligaciones españoles rinden un 1,05 por ciento, por lo que la prima de riesgo se reduce a menos de cien puntos.