El 65% de las mujeres cree que el sector de la mecánica y motor es un mercado masculino, según Norauto

El 65% de las mujeres considera que el mundo de la mecánica-motor es un mercado masculino, a pesar de que el 96% de ellas opina que están igual de capacitadas que los hombres para dedicarse al mundo del motor, según un estudio de Norauto cadena de mantenimiento integral del automóvil, realizado por Ipsos.

Norauto quiere aumentar la presencia de la mujer en los talleres y el sector motor, tanto como profesionales como clientes, animándolas a asistir más a sus autocentros, ya que solo dos de cada diez clientes de Norauto son mujeres.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el informe realizado por la compañía pone de relieve que "todavía queda un largo camino por hacer para lograr la igualdad y analiza las pautas de las mujeres en su asistencia al taller".

Según Norauto, siete de cada diez afirman no haberse encontrado con mujeres profesionales en este sector. Igualmente, el estudio revela que el 39% de las mujeres no lleva el coche al taller por desconocimiento de lo que a mantenimiento se refiere, y el 32% no lo hace por falta de tiempo.

Para conseguir una mayor igualdad en el sector, el 65% de las mujeres encuestadas considera necesario que haya más mujeres formadas en mecánica, con una formación profesional o grado.

Asimismo, el 48% opina que son necesarios menos estereotipos sobre la profesionalidad de las mujeres en el mundo del motor y el 47% cree que es necesario una mayor igualdad en el acceso a determinados puestos de trabajo.

LAS MUJERES VAN MENOS AL TALLER POR DESCONOCIMIENTO

Además, Norauto ha destacado que el 57% de las mujeres que manifiestan no encargarse del mantenimiento de su vehículo, lo hace porque se lo delegan a su pareja o padres.