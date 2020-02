Las marcas de automóviles, a la expectativa ante las cancelaciones en el MWC 2020 por el coronavirus

Las marcas de automóviles participantes en la edición de este año del Mobile World Congress de Barcelona (MWC) están actualmente a la expectativa ante la expansión del coronavirus y las decisiones de diferentes empresas tecnológicas de no asistir al evento por este brote.

En la edición de este año del MWC está prevista la participación de algunos representantes de los fabricantes mundiales de automóviles como son la española Seat, así como Ford, Toyota Motor Europe y también Kia.

Fuentes de dichas compañías del sector explicaron a Europa Press que ahora mismo están "monitorizando" todo lo que está sucediendo en relación con el coronavirus y que en función de lo que vaya aconteciendo tomarán una decisión en un sentido o en otro.

Desde Seat señalaron que su intención "a día de hoy" es asistir al Mobile World Congress de Barcelona, aunque indicaron que están analizando todo lo que está pasando con la enfermedad y que están "muy atentos" a todas las noticias.

Asimismo, desde la firma con sede en Martorell (Barcelona) afirmaron que están en contacto directo con los servicios médicos de la compañía y que seguirán sus recomendaciones en relación con la asistencia al MWC y con el brote de coronavirus.

Por su parte, desde Ford aseguraron estar analizando la evolución de las cancelaciones y la reacción por parte de la organización del evento. "Estamos monitorizando todo y esperando, todavía no hay ninguna decisión tomada", subrayaron.

En esta línea se manifestaron también en Kia Motors, compañía que se encuentra a la espera de lo que pase y en contacto directo con la matriz de la empresa en Corea del Sur en relación con cualquier decisión al respecto.

Toyota Motor Europe confirmó que no tiene stand en la edición de este año del Mobile World Congress, aunque en las anteriores sí contó con uno. No obstante, señaló que sí cuenta con un stand en el evento '4 Years From Now', vinculado al MWC.

Estas reacciones de las marcas automovilísticas participantes en el MWC 2020 se producen después de las cancelaciones de diferentes compañías internacionales a causa del brote de coronavirus. Entre las firmas que han decidido no asistir se encuentran Intel, Ericsson, Amazon, Sony, LG, Umidigi, Nvidia, NTT Docomo, Gigaset y Vivo.

El Ministerio de Salud de China confirmó que se ha superado el millar de muertos por el brote del nuevo coronavirus, alcanzando la cifra de 1.016 fallecidos.

La GSMA, entidad organizadora del Mobile World Congress (MWC), celebrará este viernes en Barcelona su consejo general ordinario, convocado hace meses y que tiene lugar cada año antes del salón, en el que puede analizar si cancela o no su celebración, después de las bajas de compañías que se han ido sucediendo en los últimos días.