Las librerías catalanas abren en un clima de "confusión" y "desbarajuste"

Las librerías catalanas cerradas desde el pasado mes de marzo y que este lunes han vuelto a levantar la persiana lo han hecho en un clima de "confusión" y cierto "desbarajuste", tras la publicación de la orden ministerial en el BOE ayer domingo por la tarde.

En declaraciones a Efe, el secretario técnico del Gremio de Libreros, Marià Marin, ha indicado que en las últimas horas han estudiado la nueva normativa, en la que se establece, entre otras cuestiones, que solo se podrá acceder a los establecimientos con cita previa, atención individualizada, y sin que el cliente pueda tocar los libros.

Este hecho, según ha indicado a Efe Eric del Arco, de la histórica Documenta, ha provocado que durante la mañana "haya venido gente de todo tipo, desde los que tenían hora pedida, a los que no y han hecho hoy el pedido, a otros que con sus guantes puestos pretendían dar vueltas por la librería, pero no ha podido ser".

Del Arco ha señalado que "ha sido un día de caos general, controlado, de buen rollo. No me quejo, pero es que se han dicho tantas cosas en los últimos días y por tantos canales, que la gente no sabe a qué atenerse".

Precisamente, Marià Marin ha apuntado que debido al "desbarajuste" de las últimas horas ha habido establecimientos de los 311 asociados que hay en toda Cataluña que "no se han podido preparar, otros están en un proceso de ERTE y deben gestionarlos, y otros no pueden abrir porque todavía no les han llegado las mamparas necesarias o incluso guantes, porque son imposibles de encontrar en algunas zonas".

A la vez, como algunas distribuidoras tampoco han funcionado en estos tiempos de pandemia por coronavirus, hay libros que no han llegado a las tiendas y lo harán a lo largo de la próxima semana.

Además, hay otros agremiados, como Abacus o La Casa del Libro, que tampoco han abierto sus puertas porque no son establecimientos minoristas.

Marín cree que, al final, "lo que habrá será una apertura escalonada en las próximas semanas, porque ya sabemos que muchas librerías abrirán el lunes que viene, aunque esta semana están trabajando dentro".

A su juicio, "no hemos sido ordenados como en otros países europeos y ha habido confusión hasta el último momento, lo que sucede en otros sectores, por lo que hemos podido comprobar en conversaciones con ellos".

A lo largo del día, el Gremio de Libreros recogerá datos en toda Cataluña y espera tener una radiografía más clara de cómo ha sido la primera jornada de apertura durante la noche.