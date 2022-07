Las huelgas de Ryanair e easyJet provocan 28 cancelaciones y 123 retrasos

Las huelgas convocadas entre los tripulantes de cabina de pasajeros de las aerolíneas Ryanair e easyJet han provocado este viernes, coincidiendo con la salida de vacaciones de la segunda quincena de julio, la cancelación de 28 vuelos y 123 retrasos, más intensos en Barcelona y Palma de Mallorca.



Los paros han sido convocados por los sindicatos USO y SITCPLA en demanda, en el caso de la aerolínea irlandesa Ryanair, de un convenio colectivo bajo la legislación española; y en easyJet, de una subida salarial que acerque los sueldos a los de los tripulantes de esta aerolínea en otros países de Europa.



Según ha informado USO, a las 13:00 horas, los vuelos suspendidos en Ryanair eran 22, de los que doce tenían entrada y salida en la ciudad francesa de Burdeos (con origen o destino en ciudades españolas); otros ocho tenían entrada o salida en Barcelona-El Prat, los mismos que en Palma de Mallorca.



Otros aeropuertos desde o a los que se han suspendido vuelos de Ryanair han sido los de Valencia, Santiago de Compostela, Alicante, Madrid, Ibiza, Milán-Bérgamo, Roma Fiumicino y Berlín Brandenburgo.



En total, aunque son 22 los vuelos suspendidos, si se tienen en cuenta llegadas y salidas, la cifra es el doble.



Los retrasos han afectado a 90 vuelos de la aerolínea irlandesa, con mayor intensidad en Palma de Mallorca (demoras en 24 vuelos de entrada o salida); Barcelona (21), Madrid-Barajas (13) y Alicante (11).



En easyJet se han cancelado seis enlaces: Barcelona-Ginebra; Palma de Mallorca-Londres-Gatwick, y Barcelona-París Charles de Gaulle, los tres con sus vueltas respectivas.



Los retrasos en este caso han sido 33, de los que 12 se han registrado en Barcelona, 11 en Palma y 10 en Málaga.



El coordinador de USO easyJet, Miguel Galán, ha explicado que la pretensión de los sindicatos es que la compañía les equipare a sus homólogos del resto de Europa, dado que operan los mismos aviones, las mismas rutas y hacen las mismas horas.



A modo de ejemplo, ha dicho que el salario básico de un tripulante de cabina en easyJet España es de 950 euros mensuales, mientras que sus colegas alemanes ganan 1.983 euros por el mismo trabajo.



También ha denunciado que la empresa no está respetando los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes y que mantiene más del 92 % de la operativa.



En declaraciones a los medios, la trabajadora de Ryanair, María Bernarda Giamperi ha denunciado que ha sido despedida por "sanción disciplinaria" mientras estaba de huelga al no presentarse a cumplir los servicios mínimos que se le habían asignado, aunque ella asegura que no recibió la carta de comunicación "en tiempo ni forma".



La jornada de huelga en Ryanair es la cuarta y última prevista esta semana por USO y Sitcpla, que han convocado otra tanda de paros del 18 al 21 y del 25 al 28 del mismo mes en los diez aeropuertos españoles donde opera la aerolínea irlandesa.



Los paros en easyJet, que empezaron el 2 y 3 de julio, están convocados desde hoy viernes al domingo 17 de julio en los aeropuertos de Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga y se prolongarán los días 29, 30 y 31 de julio.