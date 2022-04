Las gasolineras advierten: "Habrá problemas en Semana Santa si no hay anticipo"

La situación de las gasolineras continúa siendo "complicada" en algunos puntos de España, con unas 200 estaciones aún cerradas por los problemas informáticos que se vienen produciendo desde la entrada en vigor del descuento obligatorio de 20 céntimos por litro de carburante aprobado por el Gobierno, aunque ya se detectan ciertas mejorías.

"Tenemos más confianza que hace 48 horas", señalan a Efe desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), patronal del sector, pero advierten de que o las gasolineras empiezan a recibir este lunes el anticipo del descuento o: "Nos metemos en Semana Santa sin poder pagar el carburante".

En líneas generales, aunque los sistemas informáticos de las estaciones de servicio "siguen sin hacerse con la situación", aquellos puntos que se encuentran abiertos "operativamente, van mejorando poco a poco".

Entre otros problemas, explican desde CEEES, continúan teniendo dudas de cómo aplicar la rebaja de los 20 céntimos por litro, pero no respecto a los consumidores, que ya se están beneficiando de él, sino a nivel interno "desde un punto de vista fiscal y contable".

Con el objetivo de aclararlas, el sector ha mantenido este domingo una reunión con la Agencia Tributaria, que se retomará esta tarde y proseguirá mañana, lunes.

EL FORMULARIO WEB, PRINCIPAL PROBLEMA

Según fuentes de la patronal, a día de hoy, el formulario web para solicitar el anticipo del descuento "sigue dando problemas puntuales para algunas empresas" cuyas instalaciones no son reconocidas por el sistema, lo que provoca que "la gente se asuste" y opte por no abrir por si no recibe la bonificación.

En concreto, el programa no reconocía a ningún centro de distribución de aquellas zonas rurales donde las gasolineras cuentan con pequeños camiones de reparto para llevar el combustible a explotaciones agrícolas, debido a un desacople entre los registros del Ministerio para la Transición Ecológica y la Agencia Tributaria.

De igual modo, tampoco se estaban incluyendo los postes marítimos en los puertos; sin embargo, señala CEEES, la Administración ya es consciente y está trabajando en ello.

LA SEMANA SANTA, EN EL HORIZONTE

A pesar de su optimismo comedido, las gasolineras aguardan a este lunes, una fecha clave, insiste la patronal, ya que "a partir de mañana existe el compromiso (del Gobierno) de empezar a abonar las transferencias"

"Las estaciones pagamos las cisternas a nuestros proveedores a nueve días. Si las transferencias no empiezan y terminan de llegar a partir de mañana, en nueve días muchas se habrán quedado sin tesorería", avisa.

Y concluye: "si no se pueden pagar cisternas, nos metemos en Semana Santa sin poder pagar el carburante. Tenemos más confianza que hace 48 horas, pero como no se resuelva nos vamos a ver en una situación complicada para entonces".

A fin de solventar este "problema sobrevenido lo antes posible", CEEES pide a las estaciones de servicio, tanto asociadas como no, que les hagan llegar sus incidencias para remitírselas después a la Agencia Tributaria.